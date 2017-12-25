بارزاني: المسيحيون واجهوا التشريد مرة أخرى بعد هجوم 16 تشرين الاول

هنأ زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاثنين المسيحيين بمناسبة حلول أعياد ميلاد رأس السنة، معبرا عن اسفه لتعرضهم للتشريد مرة أخرى من مناطقهم في سهل نينوى بعد هجوم 16 اكتوبر/ تشرين الأول من قبل ميليشيات الحشد الشعبي.

وقال بارزاني في بيان له اليوم، ان “ظهور تنظيم داعش دفع معظم المسيحيين للانتقال من شمال العراق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كوردستان.

وتابع ان قوات البيشمركة قد هزمت التنظيم المتشدد وحررت المناطق المسيحية المأهولة في محافظة نينوى، وعاد العديد من النازحين إلى ديارهم.

واضاف بارزاني “لكن لسوء الحظ بعد 16 اكتوبر، واجه المسيحيون مرة اخرى التشرد بسبب هجمات قوات الحشد الشعبي”.

وفي 16 تشرين الأول / أكتوبر، هاجمت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي السيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط وغيرها من الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك بعض المناطق المسيحية المأهولة بالسكان المعروفة باسم سهل نينوى التي كانت تحت الحماية من قوات البيشمركة.

وقال بارزاني “ان وجود اي ايديولوجيات متطرفة تحت اي عنوان يشكل تهديدا خطيرا للتعايش والامن والاستقرار”.

وأشار الى “ان وجود عدد هائل من النازحين العراقيين من العرقيات والأديان في اقليم كوردستان دليل قوى يظهر مدى عمق التعايش بين شعبنا”.

وأشار إلى أن البشمركة “بدمائهم” دافعوا عن كل الجماعات الإثنية والدينية، وسيظل إقليم كوردستان ملاذا آمنا للمسيحيين وجميع المكونات الأخرى.

وانهى بارزاني بيانه بالقول “نحن نؤكد لأشقائنا المسيحيين في كردستان أن الفكر الإرهابي والتمييز الديني والفكر الطائفي ليس له مستقبل بكوردستان. نحن جميعا إخوة، ولا قوة ولا أيديولوجيات متشددة يمكن أن تدمر اخوتنا وتعايشنا “.