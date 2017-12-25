بصفة ماذا (الاعرجي.. يزور زعيم مليشة النجباء)؟..(الحشد تتراجع شعبيته.. لتصعيده مع امريكا)

بسم الله الرحمن الرحيم

اولا: بصفة ماذا يزور (قاسم الاعرجي).. وزير الداخلية .. زعيم النجباء “اكرم الكعبي” .. والنجباء.. فصيل مسلح تاسس خارج ايطار الدولة، وقبل فتوى الكفائي، وعلى زعيمها مذكرات اعتقال لانخراطه بالمليشيات، ويعلن جهارا ولاءه لزعيم دولة اجنبية خامنئي ومبايعته لنظام الحكم بطهران “ولاية الفقيه الايرانية”.. ولا يخفي ذلك بكل تحدي لقوانين الدولة الخاصة بالخيانة والتخابر مع جهات اجنبية، فهل زاره الاعرجي بصفة (وزير؟؟ ام بصفة ان الاعرجي نفسه عنصر بمليشة بدر.. التي تاسست خارج العراق بايران ومؤسسها اسماعيل الدقائيقي الايراني، وبعدها تزعمها هادي العامري الذي جهر بولاءه لزعيم ايران ونظام الحكم بطهران وقاتل معها ضد العراق بالثمانينات).

ثانيا:

هناك حقيقة يدركها المتابعين.. بان مليشة الحشد تتراجع شعبيتها .. لعدة اسباب.. منها لانتفاء الحاجة لها بين حواضنها نفسها.. بعد (تراجع تنظيم داعش على الارض).. والتراجع سوف يستمر بعد ان يدرك الشارع الشيعي العربي حقائق كانت مخفية عنهم.. واخرى لم يركز عليها نتيجة المعارك.. وكذلك للشرخ الذي يحصل بين الشيعة بين من يريد حل الحشد وبين من يريد دمجة بالقوى الامنية والعسكرية، وبين من يريد بقاءه كهيئة، ولا ننسى لشعور الشارع الشيعي بعقله الباطن اهمية امريكا للشيعة العرب، ودورها باسقاط موروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. في وقت كان الخامنئي الزعيم الايراني يقيم علاقات مع صدام دوبولوماسية واقتصادية وسياسية، وكذلك لشعور الشيعة بدور امريكا في هزيمة القاعدة وداعش وتقليل الخسائر بدعمها الجوي والبري والصاروخي..

وعكس ما يتوقع البعض.. فان مليشة الحشد تتراجع بشكل كبير.. اذا ما فكرت مجرد تفكير بالتصعيد ضد الولايات المتحدة .. ونشهد ذلك برفض اي تصادم مع القوات الامريكية او حتى مجرد رفع تهديد ضدها.. وكلنا نتذكر كيف ان مليشة جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر.. انهزمت بصولة الفرسان التي قامت بها القوات الامريكية والحرس الوطني.. نتيجة رفض الشارع الشيعي العربي لها بوسط وجنوب.. فلم تشهد مدن الشيعة.. اي نزوح مليوني ولم تشهد اي دعم من الشارع الشيعي للمليشيات الصدرية التي اكتوى منها الشيعة الامرين.

ولا ننسى ادراك الشارع الشيعي العربي.. باكذوبة (الهلال الشيعي).. الذي هو بحقيقته (الهلال الايراني.. الهلاك الشيعي العربي).. فكيف تريد ان تؤسس هلالا شيعيا في رقعة جغرافية (ليست شيعية اصلا).. فشمال منطقة العراق وسوريا هي اكثرية سنية عربية وكوردية وتركمانية، وليست (شيعية).. في وقت الاكثرية الشيعية تتواجد كقوس خليجي من البحرين لسامراء مع الاحواز وطرفي الخليج بشكل عام.. ليكشف بان ايران تهدف لاستنزاف الشيعة العرب بمستنقعات اقليمية سنية.. بهدف تأمين طريق امن لها من طهران للمتوسط على حساب مدن وشعوب المنطقة وثرواتهم..

فهل (النظام الايراني رديف المتشددين اليهود.. الذين يريدون دولتهم من النيل للفرات، في منطقة ليست يهودية ديمغرافيا) كذلك (ايران تريد امبراطورية فارسية من طهران للمتوسط بمنطقة غير فارسية ولا شيعية اصلا)..

ويذكر بان (ايران تضطهد الشيعة العرب بالاحواز نفسها، وتمنع عنهم حق تاسيس مدارس باللغة العربية، وتمنعهم من حقهم بتاسيس احزاب احوازية الانتماء).. وكذلك (تقوم بمصادرة اراضيهم).. حالها حال السعودية القائمة ايضا على نهب نفط الشيعة العرب بالاحساء والقطيف (الشرقية).. وتحضر تاسيس مدارس دينية شيعية.. وتحضر ايضا تاسيس احزاب سياسية محلية لهم..

ولا ننسى بان مليشة الحشد لم تتشكل في اغلبها نتيجة فتوى الكفائي، بل هي ركبت الفتوى استغلالا لها.. وضحكا على ذقون الشيعة وخداعا للراي العام الشيعي العربي، فالعصائب والنجباء والكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله.. وغيرها.. تأسست قبل الفتوى الكفائي، وتعلن جهارا مبايعتها لزعيم ايران خامنئي، وولاءها للنظام الايراني الحاكم بطهران “ولاية الفقية” المرفوضة من مرجعية النجف، وكذلك مليشة الحشد زجت خيرة شباب الشيعة بالمستنقعات الخارجية كالمستنقع السوري، وتجر العراق وشيعته لمحاور صراعات اقليمية تحت معرف (محور مقاومة).. لجعل العراق ساحة ولبنان جبهة وسوريا مستنقع.. وفقط ايران (امنه من الصراعات وتهديم المدن).. وبعد ذلك يطرحون (ايران زعيمة المقاومة)؟؟ على ماذا لا نعلم..

وكذلك مليشة الحشد تؤدي دور مرتزق لتأمين ممر بري لايران للمتوسط ويجهرون بذلك.، ويؤججون الكراهية ضد قوات التحالف ضد داعش وخاصة ضد القوات الامريكية زعيمة التحالف الدولي الفعال ضد تنظيم داعش.

ويشعر الشيعة العرب بدور ايران الكارثي.. ايضا.. من خلال دعم طهران للنظام السياسي الفاسد ببغداد بدعمها لقوى سياسية متهمة بالفساد، واستقبال الخامنئي الزعيم الايراني للقوى السياسية التي سد المرجع السستاني بالنجف الباب باوجههم لفشلهم وفسادهم، وكذلك عدم تطرق الخمنئي ولا لمرة واحده بخطبه للفاسد بالعراق، ولم يدعو لمحاربته، بل الفساد اصبح قناة رئيسية لتمويل ايران وتخفيف العقوبات الاقتصادية عليها لسنوات، ثم اصبح الفساد بالعراق عامل في سد العجز بالميزانية الايرانية بعد رفع العقوبات عنها، ولا ننسى المخدرات المهربة من ايران والتي تفتك بالشيعة العرب بوسط وجنوب، اضافة للمواد الغذائية والصناعية الفاسدة والتالفة، والاهمال المتعمد بقطاعات العراق الصناعية والزراعية والخدمية لبقاء العراق سوق استهلاكية لبضائع ايران الرديئة التي تصدر للعراق بمليارات الدولارات سنويا على حساب منطقة العراق.

ملاحظة:

زج ايران لشباب الشيعة العرب من العراق كمليشيات بالمستنقع السوري خلال الازمة السورية.. ساهم ذلك بارتداد الازمة السورية لداخل العراق بالموصل تحديدا عام 2014.. (اي زج المليشيات بسوريا.. لم تكن حرب وقائية لمنعها من وصولها للعراق، بل كانت العكس .. جر الحرب السورية وداعش للعراق).. ضمن مخطط ايراني سوريا روسي.. لزج اطراف دولية بالصراع السوري وتغيير المسار لصالح النظام السوري وحلفاءه، وفعلا بعد سيطرة داعش على الموصل.. زجت المرجعية بفتوى الكفائي، وتاسس تحالف دولي ضد داعش تزعمته امريكا ساهم باضعاف داعش بسوريا، لذلك حررت الموصل ثم بعد ذلك الرقة بدعم امريكي، ولاننسى دخول روسيا بقوة بالازمة السورية عسكريا، ودخول الجيش والشرطة وقوات مكافحة الارهاب بالعراق بالحرب ايضا ضد داعش بصورة مباشرة.. واصبح العالم لا يتكلم عن اسقاط الاسد، بعد ان كان يصر المجتمع الدولي على اسقاطه..

وكل ذلك لم يحصل لولا دخول داعش للموصل.. التي مهد لها بتهريب السجناء الارهابيين من السجون بزمن نوري المالكي بكل سهولة.. كما حصل بسجن ابو غريب، وعدم قمع الاعتصامات بحينها وجعلها تستفحل، والتغاضي عن الفساد المالي والاداري بزمن المالكي واعتراف المالكي بذلك، بان لديه ملفات فساد كبرى لم يكشفها خوفا على ما اسماه العملية السياسية.. ونخر المؤسسة العسكرية بالفاسد والجنود الفضائيين.. الخ. وكل ذلك لمصالح ايران القومية العليا.

كل ذلك يجعل الشيعة بمنطقة العراق يخشون من ادوات ايران كمليشة الحشد الولائية الايرانية الهوى والولاء عراقية التمويل، بان تزج الشيعة بمستنقعات وازمات جديدة داخلية وخارجية لمصالح ايران القومية العليا.. فحذاري حذاري من ايران و ادواتها..

من كل ذلك لا حل الا الاقاليم الثلاث واهمها اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. وبغير ذلك استمرار الازمات.. فايران تنظر (للشيعة خارج ايران.. كمذهب يتم مسخه لمصالح سموم ولاية الفقيه الايرانية).. (ولا تنظر للشيعة العرب كمكون بالمنطقة لهم الحق بدول وكيانات سياسية يحكمون انفسهم بانفسهم بعيدا عن الهيمنة الايرانية، ويؤمنون انفسهم من شرور السنة معا).. علما الارهاب السني لم يكن له هذه القوة والوجود بعد عام 2003 لولا دعم حلفاء ايران كالنظام السوري لهم.. باعتراف نوري المالكي الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب وتدريبه وجذبه من كل دول العالم الى سوريا وتسهيل دخولهم للعراق عبر الحدود العراقية السورية ولسنوات..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم