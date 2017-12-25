توزيع “استمارات تعهد” على موظفي كركوك لإثبات عدم مشاركتهم بالاستفتاء

تشهد محافظة كركوك، توزيع استمارات على الموظفين، لإثبات عدم مشاركتهم باستفتاء استقلال إقليم كوردستان الذي أجري في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، آزاد جباري، إن “نشر هذه الاستمارات اقتصرت على بعض الدوائر في القطاعين التربوي والصحي، وهو لا يوزع من قبل الحكومة بل أن بعض الأشخاص يقومون بهذا العمل لترهيب الموظفين الكورد”.

وأضاف أن مجلس محافظة كركوك تلقى إبلاغاً بتوزيع هذه الاستمارة، متابعاً أنه “يجب إيقاف هذا العمل المخالف للقانون، وإلا فإنه سيؤدي إلى حدوث الكثير من التبعات”.

وجاء في الاستمارة : “إنني الموقع أدناه اتعهد بأني في يوم الاثنين الموافق (25/9/2017) لم أشترك في تنفيذ إجراءات إقليم كوردستان غير الدستورية”، مضيفاً: “اتعهد بصحة المعلومات المثبتة أدناه وبخلاف ما ذكر أعلاه اتحمل كافة التبعات القانونية ولأجله وقعت”.

يشار إلى أن نحو 93% من المشاركين في الاستفتاء الذي شمل كافة الأراضي الكوردستانية ومنها كركوك صوتوا بـ”نعم” لاستقلال الإقليم، قبل أن تسيطر قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي على المحافظة ومدن كوردستانية أخرى في السادس عشر من شهر تشرين الأول الماضي.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو