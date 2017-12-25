توضيح رسمي بشأن “حرمان” العراقيين من البطاقة التموينية

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عدم تسليم البطاقة التموينية للمواطنين إلا بعد تحديث بطاقة الناخب والتسجيل البايومتري، عادا ذلك “إجراء وقائي”.

وقالت الوزارة في بيان إن “ما يشاع من حرمان المواطنين من البطاقة التموينية وحجبها عنهم في حال لم يجددوا بطاقاتهم الانتخابية عار عن الصحة هدفه اثارة الرأي العام واستغلاله من قبل اصحاب النفوس الضعيفة في التغطية على انجازات الحكومة ضمن برنامجها الحكومي خلال الفترة السابقة واللاحقة”.

وأضافت أن “عدم تسليم البطاقة التموينية الا بعد تحديث بطاقة الناخب وتسجيلهم بايومتريا هو اجراء وقائي الغاية منه تحديث بيانات البطاقة التموينية لوجود اعداد كبيرة من المواطنين لم يتم تحديث بياناتهم منذ العام 2014 وخصوصا بعد المتغيرات والاحداث التي مر بها العراق خلال السنوات الثلاث الماضية بعد دخول داعش في بعض المحافظات”.