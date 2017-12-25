خلافاً للدستور.. بغداد تلغي اللغة الكوردية من البطاقة التموينية

اتخذت الحكومة العراقية خطوة جديدة ضد إقليم كوردستان، وحذفت اللغة الكوردية من البطاقة التموينية الخاصة بمحافظات إقليم كوردستان

وبحسب المعلومات، فإن الحكومة العراقية طبعت النسخة الجديدة للبطاقة التموينية لمحافظات إقليم كوردستان فقط باللغة العربية وحذفت اللغة الكوردية من البطاقة.

وقال مدير دائرة البطاقة التموينية في السليمانية، ياسين محمود، في تصريح أدلى به ، إنهم “طلبوا من بغداد إعادة طبع بطاقات تموينية خاصة بإقليم كوردستان وأن تكون اللغة الكوردية مكتوبة عليها”.

وأضاف محمود، أن “وزارة التجارة في الحكومة العراقية صرفت ملبغ قدره مليار و500 مليون دينار على طباعة البطاقة التموينية الخاصة بإقليم كوردستان، وكانت اللغة المكتوبة على تلك البطاقة فقط العربية”.

وأوضح أن “وزارة التجارة العراقية تقول إن وزارة تجارة إقليم كوردستان لم ترسل ممثليها لكتابة القسم الكوردي على البطاقة التموينية الخاصة بمواطني إقليم كوردستان”.

وأشار إلى “أننا طالبنا بطباعة البطاقة التموينية الخاصة بإقليم كوردستان من جديد وإضافة اللغة الكوردية على البطاقة”، موضحاً أن “الملف بات بيد وزارتي التجارة العراقية وإقليم كوردستان”.

يشار إلى أن اللغتين العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق حسب البند أولاً من المادة الرابعة من الدستور، وهي أحد المبادئ الأساسية في الدستور. ومعنى هذا أنها تسري على كل الأبواب والفصول ومنها ما يتعلق بالسلطة التشريعية.

ترجمة وتحرير: آزاد جمكاري