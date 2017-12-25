عبطان يعلن انتهاء أزمة اللجنة الاولمبية واطلاق المنح المالية

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، اليوم الاثنين، ان أزمة اللجنة الأولمبية حُلتْ بعد إطلاق وزارة المالية للمنح المخصصة للجنة الأولمبية.

وقال عبطان خلال المؤتمر الصحفي الذي اقامته الوزارة، إن الأخيرة حريصة على استمرار عمل الحركة الرياضة العراقية، من خلال دعم اللجنة الأولمبية لممارسة أنشطتها المختلفة، مبيناً “توصلنا الى مشتركات وخارطة طريق تدعم اللجنة لاستمرار عملها الرياضي”.

وأضاف أن “الاتفاق بين الوزارة واللجنة تلخص في نقطتين أولهما تقديم الدعم الحكومي للجنة لمساعدتها في استمرار العمل، وثانيهما العمل على إقرار قانون للجنة الأولمبية، في مجلس النواب لمزاولة عملها بشكل قانوني”.

وتابع عبطان ان “هناك لجنة شكلت لتعديل قانون رقم 20 لرفعه الى مجلس الوزراء، ومن ثم الى البرلمان فضلا عن اللجنة الأولمبية الدولية التي لا بد ان يكونَ لها رأي في القانون”، موضحاً ان الوزارة ستبقى داعمة لعمل اللجنة الأولمبية من اجل استحقاقات الرياضة العراقية.

وأردف أن الزيارة الأخيرة إلى السعودية فتحت آفاقاً كبيرةً في ملفات التعاون الرياضي والشبابي، لاسيما ملف رفع الحظر عن الكرة العراقية، ودعم العراق خلال مباراته الودية مع المنتخب السعودي في الـ27 من شباط المقبل، مستطرداً إن العراق طالب بتضييف خليجي 24 وقد تمت موافقة أغلب رؤساء الاتحادات الخليجية.