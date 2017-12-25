قفزة كبيرة تشهدها بورصة العراق في 2017

حقق سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعا ملحوظا خلال العام الحالي في قيمة وعدد الاسهم المتداولة قياسا بالعام 2016.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان إن سوق العراق للاوراق المالية نظم اليوم الاثنين 25 كانون الاول الحالي 2017 اخر جلسات التداول بالاوراق المالية لعام 2017 واختتمت التداولات بمؤشرات مرتفعة بما يتعلق بعدد وقيمة الاسهم المتداولة.

واوضح عبد السلام أن عدد الجلسات خلال العام 2017 بلغت (239) جلسة تداول بالاوراق المالية بمعدل خمسة جلسات اسبوعيا، فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة للعام الحالي (1,215) ترليون سهم بارتفاع قدره (17%) قياساً مع عام 2016، فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة (900) مليار دينار بارتفاع قدره (74 %) قياساً مع عام 2016.

وتابع أن عدد العقود المنفذة خلال العام الحالي بلغ (95806) عقد، فيما بلغ عدد الاسهم المدرجة (11) ترليون سهم، أما القيمة السوقية فكانت (10,721) ترليون دينار، وأن عدد الشركات المدرجة (101) شركة.