Posted on by

لجنة عليا: تعثر نقل صلاحيات وزارة الإسكان والبلديات إلى المحافظات

اعلنت الهيئة التنسيقية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، عن مواجهتها بعض العقبات بشأن نقل صلاحيات وزارة الأعمار والإسكان والأشغال العامة إلى الحكومات المحلية أو ما وصفه بإعادة توزيع الصلاحيات بين الوزارة وحكومات المحافظات، مرجحةً في الوقت ذاته الانتهاء من نقل صلاحيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نهاية العام الجاري.

وقال أمين عام الهيئة طورهان المفتي ان من الأمور المتعثرة التي تواجه الهيئة في نقل صلاحيات وزارة الأعمار والبلديات هي نقل الموظفين والملاكات إلى المحافظات والتخصيصات المالية وغيرها، مشيرا الى اكمال الهيئة نقل صلاحيات اغلب الوزارات إلى الدوائر العامة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close