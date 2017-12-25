لجنة عليا: تعثر نقل صلاحيات وزارة الإسكان والبلديات إلى المحافظات

اعلنت الهيئة التنسيقية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، عن مواجهتها بعض العقبات بشأن نقل صلاحيات وزارة الأعمار والإسكان والأشغال العامة إلى الحكومات المحلية أو ما وصفه بإعادة توزيع الصلاحيات بين الوزارة وحكومات المحافظات، مرجحةً في الوقت ذاته الانتهاء من نقل صلاحيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نهاية العام الجاري.

وقال أمين عام الهيئة طورهان المفتي ان من الأمور المتعثرة التي تواجه الهيئة في نقل صلاحيات وزارة الأعمار والبلديات هي نقل الموظفين والملاكات إلى المحافظات والتخصيصات المالية وغيرها، مشيرا الى اكمال الهيئة نقل صلاحيات اغلب الوزارات إلى الدوائر العامة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم.