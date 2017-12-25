مجلس وزراء كوردستان يبارك عيد ميلاد السيد المسيح

بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، نتقدم بالتهاني للاخوات والاخوة المسيحيين في اقليم كوردستان والعراق وعموم العالم، نرجو لهم عيد ميلاد مجيد وعطلة سعيدة وهادئة. يحل عيد الميلاد في هذه السنة ايضا في وقت لا يزال ومع الاسف يعيش مئات الالاف من الاخوات والاخوة المسيحيين والمكونات الدينية والعرقية الاخرى نازحين في اقليم كوردستان، والذين تشردوا عن منازلهم ومناطقهم الاصلية نتيجة تعرضهم لعنف وارهاب منظمة داعش الارهابية واستهدافهم في مختلف المناطق العراقية. وعلى الرغم من انتهاء داعش في اغلبية مناطقهم بيد انه وبسبب الاحداث الاخيرة والاوضاع المستجدة، لم تتولد لديهم القناعة والثقة لتمكنهم من العودة الى مناطقهم.

الاخوات والاخوة المسيحيون في اقليم كوردستان مكون تأريخي قديم للمجتمع المتنوع والغني لكوردستان الذين بنوا كوردستان مع المكونات القومية والدينية الاخرى منذ ألاف السنين ودافعوا عنها وتعايشوا معا بوئام وسلام واستقرار.

نأمل ان يعود العيد على الاخوات والاخوة المسيحيين وكافة المكونات الكوردستانية الاخرى ومناسباتهم القادمة في ظل ظروف معيشية افضل وفي ظل الاستقرار، وان نرى النازحين واللاجئين وهم عائدين الى مناطقهم المعمرة مرفوعي الرأس.

مرة اخرى نبارك الجميع بعيد الميلاد، ونرجو لهم عيدا ملؤه السلم والامان.

مجلس وزراء اقليم كوردستان