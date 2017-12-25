محتجون يضرمون النار امام دوائر حكومية جنوبي العراق

اضرم محتجون النار امام مديرية توزيع كهرباء محافظة ذي قار ( جنوبي العاصمة بغداد ) احتجاجاً على مشروع خصخصة الكهرباء.

وحصلت شبكة رووداو على مقطع فيديو يظهر تظاهر المئات من آهالي مدينة الناصرية ( مركز محافظة ذي قار ) اليوم الاثنين.

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بمشروع خصخصة الكهرباء الذي تسعى الحكومة العراقية لتطبيقه.

واضرم المحتجون النيران أمام مبنى مديرية كهرباء ذي قار، فيما فرضت قوات الأمن اجراءات مشددة.

يعاني العراق من أزمة خانقة بسبب مشروع خصخصة كهرباء، رغم إنفاق نحو 41 مليار دولار على هذا القطاع منذ 2003، ويعتبر من أكثر القطاعات فساداً بسبب المشاريع التي تحال إلى شركات عبر وسطاء تابعين إلى أحزاب وكتل سياسية متنفذة وشركات محددة هي من تتولى تنفيذ هذه المشاريع عبر المسؤولين .

وباشرت وزارة الكهرباء بتطبيق مشروع لتوفير طاقة إضافية على مدار اليوم مقابل تعرفة جديدة وكميات محدودة من الطاقة تمنح عبر عدادات جديدة اتفقت عليها مع مستثمرين محليين، مطلع العام الحالي، لتقليل هدر الطاقة وسوء استخدام المواطنين، حسب الوزارة.

ويشكل مشروع وزارة الكهرباء خطوة أخرى لخصخصة القطاع، بعد إقرار أكثر من مسؤول فيها وفي الحكومة الحالية، بعدم القدرة على مواجهة الأعباء “الثقيلة” لإدامة عمل المنظومة الوطنية بنحو يُرضي الجماهير.