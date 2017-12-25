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مسلحون يختطفون مدنيين كورد جنوب كركوك

افاد شهود عيان يوم الاثنين ان مسلحين مجهولين اختطفوا مدنيا كورديا واحد اقربائه من احدى القرى جنوب كركوك.

وابلغ الشهود ان ستة مسلحين مجهولين اقتحموا في وقت متأخر من ليلة امس قرية “عرب كوي” التابع لقاء داقوق جنوب كركوك.

وأضافوا ان المسلحين اقدموا على اختطاف مدني كوردي يدعى (أ . ر. م)، وابن شقيقته المدعو (ن . ب ، م) واقتادوهما الى جهة مجهولة.

الى ذلك قال الشهود ان ميليشيات الحشد الشعبي اقتحمت في وقت متأخر من ليلة امس أيضا قرية “توبزاوا كاكائي” وقامت بعمليات دهم وتفتيش، واهانة واستهزأ بالاسر.

وتابع الشهود ان الميليشيات اختطفت مدنيا يدعى (س . خ) من الكورد الكاكائيين، مشيرين الى انه لا يعلم مصير أولئك المختطفين.

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