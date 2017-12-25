مظاهرة حاشدة في ذي قار احتجاجاً على مشروع خصخصة الكهرباء

خرج أهالي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، في تظاهرة أمام مديرية توزيع كهرباء المحافظة احتجاجاً على نظام خصخصة الكهرباء.

وتظاهر العشرات من المتظاهرين للمطالبة بإلغاء مشروع خصخصة الكهرباء بالمحافظة.

وخصخصة الكهرباء هي بحسب وزارة الكهرباء العراقية عقد استثماري لتشغيل وجباية وإدارة وصيانة وتأهيل قطاع توزيع الكهرباء.

ويدور جدل واسع بسبب مشروع خصخصة الكهرباء في محافظة ذي قار، ازاء تدهور قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية اذ لم يكن كافياً لإقناع الشارع بان الاستثمار بحد ذاته قد يكون هو الحل لمشكلة الكهرباء العصية.