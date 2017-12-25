Posted on by

مظاهرة حاشدة في ذي قار احتجاجاً على مشروع خصخصة الكهرباء

خرج أهالي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، في تظاهرة أمام مديرية توزيع كهرباء المحافظة احتجاجاً على نظام خصخصة الكهرباء.

وتظاهر العشرات من المتظاهرين للمطالبة بإلغاء مشروع خصخصة الكهرباء بالمحافظة.

وخصخصة الكهرباء هي بحسب وزارة الكهرباء العراقية عقد استثماري لتشغيل وجباية وإدارة وصيانة وتأهيل قطاع توزيع الكهرباء.

ويدور جدل واسع بسبب مشروع خصخصة الكهرباء في محافظة ذي قار، ازاء تدهور قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية اذ لم يكن كافياً لإقناع الشارع بان الاستثمار بحد ذاته قد يكون هو الحل لمشكلة الكهرباء العصية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close