ألدول ألعربية تستورد ألتفاهات وتصدر ألكفائات!!

مقطع من أغنية ترددها وسائل ألأعلام ألمسموعة وألمرأية تقول {أمجاد ياعرب أمجاد في بلادنا كرام أسياد!!} فهل نحن فعلا أسياد؟؟ أطلالة سريعة وفي ظل ألفكر ألسياسي ألعربي ألمتدني ؛ألذي يصدر ألتخلف ويفتخر به ؛ماهو مصير ألعلماء ألعرب ألذين قدموا للعالم أختراعات في مجالات ألطب وألفلك وألهندسة وألفيزياء؛مثل د.مجدي يعقوب وألمهندسة ألعبقرية زاهية حديد و ألحاصل على جائزة نوبل في ألفيزياء محمد زويل وغيرهم ممن هرب من بلاده وأبدع في ظل ألحضارة ألغربية وتفوق على أقرانه من أهل ألبلاد؟؟. لو أنهم بقوا في بلدانهم في ظل حكومات فاشية طاردة للعلم وألعلماء لكان مصيرهم ألسجون أو ألأعدام ؛بينما تستورد تفاهات مثل ميشيل عفلق ومن لف لفهم؛ألذين جاؤا بأفكار طوبائية مدمرة ؛تشجع على ألقتل وألأرهاب وألتفرقة بين أبناء ألبلد ألواحد ؛كما لاحظناه في ألحكومات ألثورجية وفكرها ألهابط ألمتدني مثل ألأتحاد ألأشتراكي في مصر وحزب ألبعث ألفاشي في ألعراق وسوريا ؛وأنظمة ألخليج ألديناصورية؛أو وعاظ سلاطين ينشرون ثقافة ألتخلف وشريعة ألغاب وتحليل دماء ألأخرين وأعراضهم وممتلكاتهم كما لاحظناه عبر ألعصور ألى يومنا هذا؟؟لو ذهبت ألى بلدان ألعالم ألمتمدن ؛سترى مؤسساتهم تحتضن عباقراتنا في مختلف ألأختصاصات ألعلمية وألأدبية وغيرها من ألعلوم ؛يقدمون أفضل ألأختراعات وينعمون بالحرية وألكرامة وألأمن في تلك ألبلدان ؛بعد أن فقدوها في ظل حكومات متخلفة يقودها مجموعة من سقط ألمتاع؟؟.أضرب لكم بعض ألأمثلة ألتي مرت في حياتي وكنت شاهدا عليها.1-بعد أنقلاب شباط ألأسود في ألعراق عام 1963؛تم ألقاء ألقبض على ألبرفسور{عبد ألجبار عبد ألله} في علوم ألفيزياء تلميذ ألعالم ألفيزياوي أنشتاين. جاؤا به ألى رئاسة ألجامعة وتجمهر حوله مجموعة من جحوش ألبعث ألفاشي ؛يرمون عليه ألركي ألخايس ؟؟ وهم يضحكون؛ثم سجن وعرض لتعذيب لاأنساني؟؟.2-د.ألشماع أستاذ في كلية ألتجارة في جامعة بغداد؛تم أحضاره للأشتراك في ألندوات ألتي أشرف عليها ألبرفسور صدام صاحب نظرية {ألذي لايعمل لايأكل}؛والتي كان عنوانها {ألأنتاج وألأنتاجية }؛أعترض على ماقاله ألقائد ألضرورة ؛وقال له سيادة ألنائب ؛أن ألعمل ألذهني هو ألذي يصنع ألمعجزات في مختلف ألأختصاصات وليس ألعمل ألعضلي ؟؟لأن ألنظريات ألأقتصادية هي ألتي طورت عجلة ألتقدم في كافة ألمجالات وبالتالي أن هذه ألنظرية تتناقض مع ألعلوم ألأقتصادية ،رد عليه ألمفكر صدام ؟؛أنت أنسان متخلف لاتفهم عقلية ألثوار في أدارة ألدولة وألمجتمع ؛وأمر بأعتقاله ؛وسجن لأربعة سنوات ؛وبعدها غادر ألعراق ولم يعد ؟؟3-د.فاضل عباس؛كان زميلي في ألدراسة من ألأبتدائيه حتى وصولنا ألى ألجامعة ؛تم قبولنا في كلية ألعلوم في جامعة بغداد ؛أخترت قسم ألبايلوجي{تخصص علم ألنبات }أما فاضل فأختار ألرياضيات ؛لقد تفوق د.فاضل حتى على أساتذته خريجوا ألجامعات ألأوربية وألأمريكية ؛ ومن بينهم ؛د. أدموند مسيحي عراقي خريج أمريكا ؛ كان من فطاحل ألأساتذه في ألرياضيات ؛وكان يمتدح فاضل لعبقريته وألف معه كتاب في حينها عنوانه {تطبيقات في علوم ألرياضيات }؛بعد تخرجه من ألجامعة تبلغ من سلطات ألأمن بتسفيره وعائلته ألى أيران لكون جنسيته تبعية ؛وكان ذلك في عام 1968؛طلب مقابلة وزير ألداخليه صالح مهدي عماش أنذاك؛لشرح ظروفه ؛وسلم له ألكتاب ألذي ألفه وكتب من أساتذته يشيدون بعبقريته في علوم ألرياضيات وأن ألعراق سيستفيد من نظرياته ؛فأجابه أن ألأمور ليست بيدي ؛وأنني أطبق تعليمات مجلس ألوزراء؛ألذي وضع في حسبانه أن من لايحمل شهادة ألجنسية ألعثمانية ؛خطر على ألثورة وعميل لنظام شاه أيران؟؟ألتقيت به صدفة عام 1997في مكة ألمكرمة في موسم ألحج ؛فسألته عن أحواله ؛فأجابني أنني أعمل في قاعدة كيب كندي لرحلات ألفضاء في أمريكا رئيسا لأحد ألأقسام ألمهمة فيها ؛منذ فترة طويلة ؛وأردف قائلا ؛لازالت أبحث عن وسيلة لأعود ألى بلدي ؛ليستفيدوا من خبرتي في علوم ألفضاء ؛وأتمنى أن أدفن فيها ؟؟؟.ألألوف من حملة ألشهادات ألعليا ممن هربوا من ظلم ذوي ألقربى وفي مختلف ألأختصاصات ؛يتمنون بالعودة ألى بلدانهم في ألعالم ألعربي ؛ولكن من يقود هذه ألأمة هم سقط ألمتاع وألحثالات ؛وخاصة خنازير ألخليج ؛يرفضون ألتعامل مع ألكفاءات ألعربية ؛ويفضلون عليهم ألأجانب من ألدول ألغربية ؛لأن وجودهم فيها ؛ يشجع ألغرب على حمايتهم وبقائهم على كراسي ألحكم؟؟وألدليل ؛هو قصف ألشعب أليمني وتجويعه حتى ألموت ؛ولكنهم يمتنعون عن نصرة أخوتهم في فلسطين ؛صواريخهم تضرب صنعاء وطائرتهم تحرق ألأخضر واليابس؛ولكنهم لم يرموا حصى واحد ة على ألكيان ألصهيوني ؛بل أقاموا حلفا معه ؛ ضد ألشعوب ألتي تطالب بحقوقها ؟؟. أذا كان ألتحالف ألعربي ؛يمتلك هذه ألقوة ألضاربة ؛بأسلحتها ألتدميرية لماذا لاتوجه حممها على مغتصبي ألقدس وأرض فلسطين ؛بينما توجه ضد شعب فقير عربي مسلم ؛هل تجويع أكثر من عشرين مليون يمني ؛وأصابة مليونين بالكوليرا ؛تقربا ألى ألله تعالى؟؟؟ولماذا صدأت ألأسلحة ألمستوردة في مستودعاتها لعشرات ألسنين ؛ثم ظهرت فجاءة تقتل أبرياء؟؟؟ومن يشكل تهديدا للأمن ألعربي هل ؛أهل أليمن أم ألكيان ألصهيوني ألغاصب ؛وأكرر مقاله مظفر ألنواب ؛أولاد ألقحبة لاأستثنى منكم أحد؛ ويقصد ألحكام ألعرب؛أوكما قال ألشاعر {قوم أذا ضرب ألنعال وجوههم شكت ألنعال بأي ضرب تضرب}.د.عبد ألحميد ذرب