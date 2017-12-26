اضرار التدخين وسبل مكافحتها في دار الشؤون الثقافية العامة

إسراء يونس

برعاية الأستاذ حميد فرج حمادي مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة أقامت الدار بالتعاون مع دائرة صحة بغداد الرصافة. ندوة توعية صحية عن (اضرار التدخين وسبل مكافحتها) حاضرت فيها الدكتورة ضي جواد خزعل / دائرة صحة بغداد الرصافة / قسم الصحة العامة / شعبة الإمراض غير الانتقالية بحضور مديرة المركز الصحي في الدهاليك الدكتورة سهير هشام ومجموعة من الكادر الطبي في المركز.

في بداية الندوة تحدثت الدكتورة ضي جواد خزعل عن انتشار العديد من العادات الخاطئة ومن ضمنها التدخين الذي يؤدي إلى فتك بالصحة، فقد لوحظ انتشار عادة التدخين بين الفئات العمرية الشابة التي تؤدي إلى انتشار أمراض السرطان وبالتالي وفاة 90% من المدخنين.

أعطت الدكتورة فكرة عن قانون مكافحة التدخين الصادر في 2/2/1919 حيث يعتبر هذا اليوم العالمي لمكافحة التدخين وتناولت شرح مبسط لبنود القانون. وإعطاء بعض النصائح الواجب إتباعها للتقليل من مخاطر التدخين من حيث استخدام الأماكن التي تتعرض للتهوية إثناء التدخين. وأيضا منع التدخين داخل السيارة وفرض عقوبة على المدخنين.

وتضمنت الندوة توعية الشباب في الأعمار المبكرة قبل سن 13 إلى 15 سنة وذلك لحد من خطورة الإدمان الذي يؤدي إلى انتشار إمراض السرطان والوفاة.

كما شملت المحاضرة شرح أسباب التدخين الذي يبدأ بأسلوب خاطئ ثم يصبح عادة يومية ثم إدمان وتوعية الطلبة في المدارس وأتباع بعض الطرق العلمية خاصة في دروس الرياضة والفنية لغرض إرشاد الطلبة بأخطار التدخين وكيفية الابتعاد عن هذه الظاهرة السيئة وتلافي أخطارها منذ الصغر إضافة إلى استخدام الاستبيانات في المدارس بخصوص هذه الظاهرة .

وفي نهاية الندوة أشادت الدكتورة سهير هشام مديرة المركز الصحي / الدهاليك في دور دار الشؤون الثقافية العامة وتعاونها المستمر وأقامتها الندوات الصحية التوعوية بشكل دائم.