السفير المصري يلتقي المالكي ويؤكد دعم بلاده للعراق

أكد السفير المصري لدى العراق علاء موسى، الاثنين، لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي دعم بلاده للعراق سيما في مجال أعمار المناطق المتضررة.

وذكر بيان لمكتب المالكي إن “نائب رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الصعيدين العربي والاقليمي، ودور العراق في مواجهة الارهاب والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة وحشدنا الشعبي ضد مجاميع داعش الإجرامية”.

وأشار السفير المصري بحسب البيان، إلى “عمق العلاقات بين مصر والعراق على المستويين الشعبي والحكومي”، مباركا “انتصارات قواتنا المسلحة على تنظيم داعش الارهابي”.

وأكد “التزام مصر في تقديم الدعم للعراق سيما في مجال اعمار المناطق المتضررة جراء الإرهاب”.

من جانبه، لفت المالكي إلى “أهمية تعزيز التعاون بين العراق ومصر في مختلف المجالات سعيا لتحقيق آمال الشعبين الشقيقين”، مشيراً إلى أن “العراق وبعد تطهير أراضيه من براثن العصابات الإرهابية ماض في إتمام عملية البناء وإعادة الأعمار تمهيدا لعودة النازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.