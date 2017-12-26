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السيد راكان سعيد الجبوري يستقبل مسؤوول مكتب التنسيق الأنساني في كركوك

أستقبل السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بمكتبه الرسمي اليوم الثلاثاء الموافق 26/12/2017 , السيد نواز خان مسؤول مكتب التنسيق الأنساني والتنموي لبعثة الأمم المتحدة في العراق , بحضور عضو مجلس محافظة كركوك رملة حميد .

واشاد محافظ كركوك خلال اللقاء بجهود وعمل وتواصل مكتب التنسيق الأنساني في دعم اعادة الأستقرار للمناطق المحرره .

واكد ان ما تقومون به من جهد سيسهم في اعادة الاستقرار وسرعة عودة النازحين لمناطقهم بما ينسجم والنجاحات المتحققه في تحرير الحويجة ..مؤكدا اهمية ان يعمل مكتب التنسيق الأنساني في اعادة اعمار القرى المهدمة والتي يصعب اعادة النازحين اليها .

وقال اننا اليوم نواجه تحدي ايجابي في اعادة النازحين لمناطقهم المحرره وهذا يتطلب تأمين الخدمات الأساسية في مجال الصحة والماء والكهرباء والتربية والطرق والوقود .

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