العراق ينتظر “تحسنا كبيرا” باسعار النفط

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يوم الاثنين إنه متفائل بأن يكون هناك توازن بين العرض والطلب على الخام خلال الربع الأول من عام 2018 بما يؤدي لتعزيز أسعار النفط.

وأبلغ الوزير الصحفيين في مراسم توقيع أن مخزونات الخام العالمية انخفضت إلى مستوى مقبول وإن هناك مؤشرات إيجابية على أن الأسعار بسوق النفط ستتحسن بدرجة كبيرة العام المقبل.