المؤتمر الوطني يدعو القوى السياسية إلى الإلتزام بالمواعيد الدستورية والإسراع بإقرار الموازنة

دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية العراقية إلى الإسراع بتشريع قانون الإنتخابات وإقرار الموازنة ، مُبيناً إن عدم إحترام التوقيتات الدستورية قد يؤدي إلى المزيد من الأزمات .

وقال حبيب ، في بيان صحفي أن “‏الجدل حول إجراء الإنتخابات أم تأجيلها تحول إلى سجال بين القوى السياسية ، وإن عدم إحترام التوقيتات الدستورية قد يؤدي إلى المزيد من الأزمات ‎في العراق”.

واضاف إنه ‏”لا يكفي الحديث عن إجراء ‎الإنتخابات في موعدها الدستوري فقط ، فالمطلوب الإسراع بتشريع قانون الإنتخابات وإقرار الموازنة ، فما الذي يمكن أن تفعله مفوضية الانتخابات دون مستلزمات؟”‎.