النفط توقع عقدا مع شركة صينية لتطوير حقل شرقي بغداد

وقعت وزارة النفط بالاحرف الاولى عقد تطوير حقل (شرقي بغداد –الجزء الجنوبي) مع شركة جنهوا الصينية.

واكد وزير النفط جبار علي اللعيبي ان توقيع عقد تطوير حقل شرقي بغداد مهم جدا لزيادة الانتاج في شركة نفط الوسط بواقع (40) الف برميل باليوم.

واشار الى ان الجهود الكبيرة للعاملين في الوزارة اثمرت عن توقيع هذا العقد الذي ستكون له فائدة في زيادة الانتاج الوطني، بالاضافة الى تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بأحتياجها من الوقود، فضلا استثمار اكثر من (20) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز ترفد المحطات الكهربائية في بغداد وضواحيها.

وقال ان عقد تطوير حقل شرقي بغداد يختلف عن عقود الخدمة السابقة حيث تم اجراء بعض التعديلات المهمة على صيغة العقد التي تخدم المصلحة العامة والتاكيد على الاعتماد على العمالة المحلية وبنسبة لا تقل عن 80%، كما ان العقد يمثل خطوة مهمة للاستثمار الامثل لتطوير الحقول النفطية ومنها حقل شرقي بغداد.

وأضاف ان العقد فيه مميزات اخرى منها انشاء مدينة صناعية ومدينة سكنية متكاملة تساهم في تهيئة بيئة صحية جيدة للعاملين على تطوير الحقل.

ومن جانبه اكد مدير شركة جنهوا الصينية “جم بي ” على سعي الشركة للتعاون مع وزارة النفط لتطوير وزيادة الانتاج من هذا الحقل، مشيدا بتعاون الوزارة والجهات المعنية للوصول الى صيغة اتفاق للتعاون في هذا المجال.