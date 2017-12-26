لو يعلم نجوم السينما العالمية ونجوم كرة القدم والتنس وكل مشاهير الأرض ..لو يعلم كل هؤلاء كم مرة نرى جاسم محمد جعفر على القنوات العراقية…لضربوا رؤوسهم باقرب حائط لان ذلك سيثبت لهم ان كل النجومية والأموال والشهرة التي حصلوا عليها جميعهم لا يستطيعون بها ان يظهروا على شاشات الاعلام بربع ما يظهر عليه امعة مثل جاسم محمد جعفر…المحسوب على قائمة الفضائح التي هزت تاريخ العالم وليس العراق..والبلد المنهوب بعهدة مختار الزمان والمكان والعصر والظهر نوري المالكي….ملك ملوك الفساد منذ خلق الله ادم وحواء والى يوم يبعثون…

لا ادري ما السر هذه الأيام وخاصة الأسابيع الأخيرة في ظهور هستيري لجاسم جعفر..صاحب الوجه العبس والكلام الاعبس….في كل القنوات العراقية بدون أي استثناء….سياسية منها او اقتصادية او رياضية او دينية او فنية…بل ربما لو كانت هناك قناة للرقص الشرقي لوجدنا جاسم محمد جعفر يتصدر لقاءات هذه القناة….في يوم واحد بل وفي ساعات معدودة من ذلك اليوم وجدت هذا الامعة في سبع قنوات عراقية..اكرر في يوم واحد فقط…الرشيد والشرقية والعراقية وهنا بغداد ودجلة والديار والاتجاه…وما بقي من القنوات تنتظر الدور لتتشرف بلقاء معه يشرح فيه إنجازاته الرياضية المخزية والفاشلة ويحاول التاثير على الرياضة العراقية ….وسياسيا يسوق لنفسه ولتاريخه وقائمته المشؤومة لانتخابات تصطاد ناخبين من جهلة المجتمع وامييه …عسى ان ينخدعوا مرة أخرى..بل هم سينخدعون مؤكدا….ليبقى الوضع على ما هو عليه..الى ان يشاء الله امرا كان مفعولا….

اليكم أيها القراء الكرام ان تنتبهوا الى الظاهرة الكونية التي ستغير العراق من حال الى حال …الظاهرة العلمية والفلكية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والفلكية والفضائية….انه جاسم محمد جعفر…ماليء الدنيا وشاغل الناس…