صحة الكرخ / افتتاح وحدة تفتيت الحصى في مستشفى المحمودية العام

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) وحدة تفتيت الحصى في مستشفى المحمودية العام بحضور النائب الاول لمحافظ بغداد و قائممقامية قضاء المحمودية و مدير المستشفى و شيوخ و وجهاء المنطقة من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية و الصحية للمواطنين و تقليل الزخم الحاصل بين مؤسسات الكرخ

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي و خلال حضوره الافتتاحية ان الوحدة مجهزة باحدث اجهزة تفتيت الحصى الطبية المتطورة ومجهزة من المناشىء العالمية و ذات مواصفات عالمية و التي بدورها ستقوم باستقبال المواطنين بدل الذهاب الى المستشفيات الاخرى و قطع مسافات كبيرة من اجل تلقي العلاج

و اضاف الحجامي جهزت الوحدة بملاك طبي و صحي و تمريضي كفوء و مدرب في الدول المتقدمة و تقوم الوحدة بتقديم الخدمات للمراجعين طيلة ايام الاسبوع مشيرا ان هذا الجهاز له اهمية كبيرة لكونه الاول من نوعه الذي تم تنصيبه في مستشفى المحمودية العام حيث يعمل بتقنية عالية لتفتيت الحصى ضمن المسالك البولية والذي يبدأ من الكلى والحالب وينتهي الى اسفل الحالب دون الحاجة الى اجراء عمليات جراحية معقدة ويعتبر هذا الجهاز من الأجهزة الطبية المتقدمة الخاصة بتفتيت حصى (الكلية,الحالب,المثانة البولية)ولا تحتاج إجراء عملية تفتيت الحصى على هذا الجهاز إلى أي تداخل جراحي او ناظوري حيث تم تنصيبه من قبل شركة storze السويسرية مضيفا ان عمل الجهاز يعمل بالموجات الصادمة خارج الجسم و يتم من خلال تحديد موقع الحصوة داخل الكلى أو المثانة بدقة متناهية من خلال جهاز الأشعة او جهاز يعمل بموجات فوق الصوتية ثم يتم انتقال المعلومة إلى الحاسوب بعدها يتم إصدار موجات تصادمية من الجهاز إلى الحصوة من خارج الجسم ليتم تفتيتها.

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