قيادي بالاتحاد الوطني الكوردستاني يقدم مقترحا لحل “الازمة المالية” في كوردستان

اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الاثنين عن تقديمه مقترحا لحكومة إقليم كوردستان يقضي ببيع الأراضي، والبساتين، والمزارع غير المسجلة في دوائر الطابو بالاقليم من اجل حل الازمة الاقتصادية والمالية.

وعزا ملا بختيار بمنشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي سبب الاحداث الأخيرة في الإقليم الى “المشاكل الاقتصادية والسياسية في العراق وكوردستان”، قائلا ان “حلول المشاكل الاقتصادية غير واضحة الا ببدء المفاوضات”، مردفا بالقول انه “من الواضح أيضا ان بغداد لا تبالي في إيصال ميزانية و رواتب كوردستان”.

وتابع انه “العام الماضي وخلال اجتماع جميع الأحزاب الكوردستانية، وفي هذه السنة أيضا في اجتماع مماثل واخر بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بحضور رئيس حكومة الإقليم ونائبه اشرت الى انه في حال عدم تمكنها من الحصول على قروض من البنوك والدول لحل الازمة فان الحل الوحيد هو بيع الأراضي والاملاك مثل البساتين والمزارع والبيوت غير المسجلة في دوائر الطابو بدءا من خانقين وانتهاء الى زاخو مما يوفر مليارات الدولارات، مستدركا بالقول ان “ما يثير استغرابي ان هذا المقترح لم تنفذه الحكومة الى الان”.