“كلمة “أدب وفن” المثقف هو من يحسن التصرف

حسين الجاف

الملكة عالية بنت الملك علي (1911 – 1950) زوجة ملك العراق غازي بن فيصل الثاني (1913 – 1939)، ووالدة ابنه الوحيد الملك فيصل الثاني (1935 – 1958)، بعد بلوغ ابنها فيصل سن الثانية عشرة تداول مع معلميه الذين كانوا يقومون بتعليمه مبادئ القراءة والحساب والقرآن الكريم ومبادئ الجغرافية والتاريخ واللغة العربية في القصر الملكي بصورة خصوصية وهم الاساتذة الاجلاء عالم الدين المعروف عبدالله محمد الشيخلي أحد كبار علماء الدين الاسلامي المعروفين (ت 1975) ود.ناصر الحاني (1920 – 1968) اول وزير خارجية بعد انقلاب 17 تموز البعثي عام 1968 الذي تولى الوزارة لمدة اسبوعين ثم أعفي في 30 تموز على اثر ازاحة حكومة عبد الرزاق النايف، وبعد فترة قصيرة قتل الحاني أمام داره (من قبل رجال الامن) لتقيد عملية اغتياله ضد مجهول كالعادة في زمن العفالقة المجرمين، كما وتداولت الملكة عالية (عدا الشيخلي والحاني) مع الدكتور مصطفى جواد (1909 – 1969) أيضا بخصوص إنطلاق تعليم إبنها من بين جدران القصر الملكي الى فضاء تعليمي أرحب كي يختلط بأبناء الشعب الذي سيصبح عليهم بعد حين ملكا.. فتقدم أحدهم بفكرة جميلة إستحسنتها الملكة عالية وبقية معلمي فيصل الثاني وهي فتح مدرسة بإسم كلية الملك فيصل الثاني (كلية بغداد فيما بعد) على أن يكون المنخرطون فيها من أوائل خريجي المرحلة الابتدائية من أبناء المتصرفيات (المحافظات) العراقية كافة كي يختلط ملك المستقبل بهم ويؤسس علاقات اجتماعية معهم ومن خلالهم يتعرف على شؤون وشجون ابناء شعبه ووطنه.

وهكذا كان، اذ تمت تهيئة كافة مستلزمات تأسيس مدرسة حديثة بإدارة الاباء اليسوعيين القادمين من امريكا وبريطانيا وبكادر تدريسي عراقي متميز وبوشر بالتدريس فهي مدرسة حديثة وبمستلزمات متكاملة وفضاءات خضر وقسم داخلي ممتاز علاوة على تكسية التلاميذ واطعامهم على حساب الملكة عالية أو من نثريات البلاط الملكي.

ومن بين هؤلاء التلاميذ نذكر شمال صائب (ت 1984) المطرب الكوردي الشهير فيما بعد، وزاهد محمد زهدي (الشاعر الشعبي والخبير الاقتصادي لاحقا (ت 2002) صاحب اغاني (هه برزى كورد وعرب رمز النضال لاحمد الخليل) و(مروا عليّ الحلوين لناظم الغزالي) و(كلما أمر عالدرب عيني على الباب لمائدة نزهت) و(مربع تحية للجزائر ولحكومتها للمنولوجست فاضل رشيد) وعشرات الاغاني الجميلة الاخرى، وكان من بين التلاميذ ايضا الصحفي الخمسيني عبد الستار الهماوندي والصحفي الاديب احمد شبيب البصري (ت 2004) الذي صار فيما بعد مديرا لمطبعة جريدة التآخي ومشرفا على صفحة (النافذة الثقافية) لجريدة العراق، وعلى أية حال فقد كان من زملاء فيصل الثاني في تلك المدرسة الوليدة مجموعة من الفطاحل الذين صاروا فيما بعد رموزا للثقافة والنضال والفن، ويظهر انه كان من بين التلاميذ من هو منحدر من عائلة شيوعية مناضلة فقام ببث المفاهيم والافكار الاشتراكية واليسارية التي سرت سريان النار في الهشيم بينهم وعندما وقعت حكومة صالح جبر معاهدة بورتسموث الجائرة مع الحكومة البريطانية عام 1948 هبّ الشعب العراقي كله بكرده وعربه وبقية مكوناته لقبر هذه المعاهدة الاستعمارية المكبلة لحرية الشعب العراقي فانطلقت مظاهرة وثبة كانون الثاني عام 1948 حيث تجمع عشرات الالوف من المواطنين في شارع الرشيد من طلبة وفلاحين وعمال وشرائح اجتماعية اخرى وبالمقابل عبأت حكومة صالح جبر كل قواها القمعية من شرطة وأمن لمواجهة المنتفضين الذين واجهوا بصدور عارية النار والحديد لقبر تلك المعاهدة فأستشهد جعفر الجواهري (شقيق شاعر العرب الاكبر محمد مهدي الجواهري) وكذلك (قيس الالوسي) شقيق عالم الدين الشهيد الشيخ فؤاد الالوسي (إمام وخطيب جامع مرجان) بالقرب من الشورجة،، ثم إنتقل المتظاهرون الى الجسر العتيق (جسر المأمون) باتجاه جامع حنان بالكرخ المقابل لمديرية التقاعد العامة حاليا وهناك اشتد الاشتباك بين عملاء السلطة ورافضي المعاهدة الجائرة فأصيب واستشهد العديد من المتظاهرين حتى واجهت احدى المتظاهرات الشرطة الملكية بكل جرأة وشجاعة وهي التي اطلق عليها فيما بعد (فتاة الجسر) التي تحدت الشرطة لأنهم ارادوا قطع الطريق على المتظاهرين ومنعهم من عبور الجسر باتجاه جامع حنان حيث التجمع الرئيس واللقاء بعمال السكك الذين استجابوا لنداء الوثوب وإلتحقوا بالتظاهرة الكبرى التي قبرت بتضحيات الشباب تلك المعاهدة المشؤومة، فقامت الشرطة ورجال الأمن بإلقاء القبض على مجموعة من المتظاهرين ومن بينهم بعض تلاميذ كلية بغداد الذين سيّرتهم الشرطة الى سجن (نقرة السلمان) الرهيب في صحراء السماوة.

وعندما جنّ الليل إستنكر المعتقلون الشباب والصغار من تلاميذ كلية بغداد طبيعة السكن والطعام المقدم لهم والفراش البالي الذي زودتهم به إدارة المعتقل الرهيب ومن بينهم الشاعر (زاهد محمد) الذي طالب السجانين بتهيئة فراش نظيف وموائد وصحون نظيفة وملاعق وسكاكين وشوكات لتناول الطعام على غرار ما تعلموه في كلية بغداد.

وكان من بين نزلاء المعتقل المناضل الشيوعي الكبير هاشم جلاب أبو نزار (1920 – 2010) فاستغرب من طلبات الشاب الشيوعي صغير السن فكتب رسالة الى مؤسس الحزب الشيوعي العراقي وسكرتير اللجنة المركزية الشهيد فهد (1901 – 1949) أعاب على جيل الحزب الجديد مثل هذه الطلبات (البرجوازية) ! في سجن لا ينتظر الداخلون إليه أي بشارة للخروج منه سالمين ثم تساءل هاشم جلاب مستغربا: كيف سيقود مثقفوكم الشباب هذا الحزب العريق في قابلات الايام وهم يهذه العقلية؟

فأجاب الرفيق يوسف سلمان يوسف (فهد) على تساؤل الرفيق هاشم جلاب رادّا بجواب مقتضب مكثف على سخرية الرفيق المخضرم من الجيل الصاعد قائلا:

)المثقف هو من يحسن التصرف).

فاختصر القائد الكبير ردّه بهذه الكلمات الخمس ومما يجدر ذكره هنا ـ من باب الطرفة ـ بأن معظم الذين درسوا مع الملك فيصل الثاني (1935- 1958) في المدرسة النموذجية التي تأسست على شرفه وتنعموا بظروف معيشية جيدة في كنفها صاروا – فيما بعد – شيوعيين معروفين معادين لنظام الحكم الملكي السائر في ركاب الغرب.