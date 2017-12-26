معصوم: رفض الحوار ضريبته كبيرة والعبادي لن يستطيع التهرب

حذر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، من رفض الحكومة الاتحادية في بغداد للحوار مع إقليم كوردستان، مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لن يستطيع التهرب من الحوار لوجود ضغوط داخلية وخارجية تمارس عليه.

وقال معصوم في مقابلة مع محطة “رووداو” الكوردية ان “جهوده مستمرة لبدء الحوار بين أربيل وبغداد، وقد وجه رسالتين بهذا الشأن الى رئيس حكومة كوردستان نيجيرفان بارزاني، والى العبادي لكنه لم يتسلم الرد منهما”.

وأضاف ان “جميع الأطراف والجهات السياسية في بغداد كانت ضد الاستفتاء ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية جميعهم الان يطالبون بالحوار ولم ار كتلة سياسية ترفض ذلك”.

وأشار معصوم الى ان “رفض الحوار سيكون ضريبته كبيرة ولن يستطيع العبادي ان يتهرب منه لوجود ضغوط دولية وداخلية”، مشددا بالقول ان “العبادي ليس باستطاعته تقويض كيان كوردستان”.