ملكة جمال العراق تشعر بخيبة امل من مسؤولي بلدها

ترفض العاصفة التي أثارتها صورة سلفي لفتاة إسرائيلية مع فتاة عراقية في مسابقة “ملكة جمال الكون” في الشهر الماضي أن تهدأ.

وأثارت صورة الممثلة العراقية في المسابقة، سارة عيدان، مع الممثلة الإسرائيلية، أدار غندلسمان، التي كانت تهدف إلى نقل رسالة السلام، غضبا عظيما في العراق وضجة في العالم العربي.

في مقابلة لها مع شبكة CNN تحدثت عيدان عن ردود الفعل الغاضبة التي تلقتها بعد نشر الصورة، والتهديدات التي تتعرض لها هي وعائلتها، الأمر الذي أجبر العائلة على الفرار من العراق.

وقالت “استيقظت بسبب العديد من المكالمات الهاتفية من الاتحاد العراقي، من عائلتي، وهناك أشخاص مجانين يهددوني عبر الإنترنت”.

وأضافت أن على الرغم من أنه كانت هناك محاولات في العراق لإقناعها بالتراجع عن صورة السلفي والرسالة التي حاولت نقلها، إلا أنها اختارت التمسك برأيها ودفع الثمن الشخصي والأسري الباهظ، وهي ليست نادمة على ذلك.

وفق أقوالها “أمرني مدير الاتحاد أن أحذف رسالتي وصورتي عدة مرات، لكني أعربت عن أسفي لأن لست قادرة على حذفهما لأنهما أصبحا منتشرين في النت”.

وتابعت في المقابلة أنها تشعر بخيبة من الحكومة العراقية لأنها لم تتلقِ أي أتصال من مسؤول عراقي أو شخصية عراقية معروفة توضح لها الموقف.

تحدثت أدار غندلسمان، التي كانت على اتصال بصديقتها العراقية، أمس (الأحد) في مقابلة قائلة: “لقد التقطنا معا هذه الصورة ليتمكن الناس من رؤية أنه يمكن العيش معا”.