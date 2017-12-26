مهددة بقطع الدعم المادي.. دولة أوروبية تطالب العبادي بالمصالحة مع أربيل

كشف الأمين العام لحزب الإسلامي العراقي، إياد السامرائي، أن دولة أوروبية هددت رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بإيقاف دعمها المادي لبغداد إذا لم تتم المصالحة مع أربيل.

وقال السامرائي على الحساب الرسمي للحزب الإسلامي على موقع التواتصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ” الموقف الكوردي المضطرب يجعل رئيس الوزراء غير مستعجل في حل المشكلة، لذا أجد من الضروري أن يعمل الإخوة الكورد الى معالجة الاشكالات التي قامت بينهم”.

وأضاف أنه لديه معلومات تشير إلى أن “دولاً مهمة نصحت العبادي بل طلبت منه سرعة التفاهم فيما ذهبت احدى الدول الأوروبية الرئيسة الى التهديد بإيقاف دعمها المادي للعراق اذا لم تتم المصالحة مع أربيل”.

وعبر السامرائي عن موقفه من تعطل الحوار بين بغداد واربيل بالقول: ” يبدو لنا أن الدكتور حيدر العبادي له سياسة خاصة بخصوص العلاقة مع الكورد ولا يريد لأحد أن يتدخل فيها”.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين القوى السنية والأحزاب الكوردية رأى السامرائي أنه “لا يمكن ان ينتظر الكورد قدوم الوفود السنية إليهم”، داعياً الكورد إلى “أخذ زمام المبادرة”.

وأكد الأمين العام لحزب الإسلامي العراق، أن “ظهور موقف تحالفي بين السنة والكورد ثم تحويله إلى موقف وطني بانحياز قوى أخرى إليه سيغير المعادلات إلى حد بعيد”.