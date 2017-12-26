هروب نحول القمة، رواية تعكس واقع وتاريخ القضية الكردية لمائة عام

ديارى محمد-أربيل

وصلت رواية (هروب نحو القمة) للكاتب والصحفي الكوردي المعروف ومدير مكتب قناة الجزيرة في كوردستان احمد الزاويتي المكاتب في كوردستان العراق

وقد أعلن الكاتب في مؤتمر صحفي عقده في اربيل عن روايته رسميا،وقال ان الهدف من نشر روايته باللغة العربية هو القارئ العربي الذي لا يزال لم تصله الصورة الصحيحة للقضية الكوردية، وان ما وصله حتى الآن كان عن طريق السياسيين والصحفيين، اما عن طريق الأدب والفن فلم تكن هناك محاولات بهذا الصدد، واقدامه على هذه الرواية باللغة العربية اراد الزاويتي بان يخطو خطوة نحو هذا الهدف، وعن طريق هذه الرواية نقل الكاتب بعض من معاناة الكورد ادبيا.

يقول الزاويتي: “أن محتوى الرواية هي قصة عائلة كوردية من مدينة دهوك في الهجرة المليونية سنة ١٩٩١ نزحت الى الحدود التركية سيرا على الاقدام قرابة عشرة ايام، لهذه العائلة طفلين (بهيفان وسرهلدان)، بهيفان طفلة ولدت في 16-3-1989 بعد سنة من قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية ومسيت بذلك يمنا بالمناسبة، وسرهلدان طفل ولد يوم 5-3-1991 وهو اول ايام الانتفاضة في رانية فسمي بسرهلندان.

الزاويتي يذكر ايضا ان العائلة تواجه وضعا مأساويا في طريق الهروب، فيموت سرهلدان في ليلة ماطرة ومن ثم تموت بهيفان مع والدتها بعد تسعة ايام وسط الثلوج ويبقى بطل الرواية الرئيس أوميد لوحده عندما يصل مخيم النازحين على الحدود التركية،يعود اوميد بعد ست وعشرين سنة الى نفس الطريق الذي هربوا فيه ليتذكر مراحل هروبهم تفصيليا وتعود الاحداث، ويقوم الزاويتي باعطاء مقدمة رواية لهذا الحدث الكبير ليرجع لاحدث عشرين سنة قبل الهروب المليوني للشعب الكردي في 1991 اي الى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حيث فيها طفولة وفتوة ومن ثم شباب اوميد، وتخرج الرواية من الحدث الرئيسي الى احداث سابقة لتتحدث عن المآسي الكردية وثوراته وانتصاراته وقضيته طوال مائة عام.

الزاويتي ذكر في مؤتمره الصحفي بانهسيحاول العمل على ترجمة هذا العمل الىاللغة بلهجاتها الكرمانجية والسةرانية والبادينية اضافة الى اللغات العالمية والاقليمية، وستكون هناك طبعة خاصة لدار الزمان في دمشق لسهولة ايصالها للقراء العرب والمكتبات العربية

احمد الزاويتي لديه ستة كتب باللغة الكوردية وايضا لديه سبعة كتب باللغة العربية بالاضافه لروايته الجديدة هروب نحو القمة والان هو مدير مكتب قناة الجزيرة في كوردستان وعمل ايضا قبلها في عدة قنوات ومؤسسات اعلامية عربية وكردية.