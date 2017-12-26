Posted on by

هل العبادي صادق في “إدعاءه” محاربة الفساد ؟!؟!؟!؟

لا يوجد حرامي سافل وسخ واحد من عصابة الحراميه السفله الأراذل الأنذال الأغبياء من أبناء المرجعيه البرره و عظام رقبتها – و غيرهم – كبارهم و صغارهم الذين وصلوا إلى السلطه بدعمها و تأييدها و تحت عبائتها و التي صمتت صمت القبور عن فسادهم الفاجر و سكتت عن هذا الفساد الفاجر و السكوت من علامات الرضى من الذين جثموا على صدورنا بعد نيسان 2003 إلا و “نعل أجداد أجدادنا” بكثرة أحاديثه و تصريحاته “التلفزيونيه” عن محاربته للفساد و هُم في هذا أصدق تطبيق للقول المأثور (( عاهره و تحاضر بالعِفَه )).

آخر هؤلاء الحراميه السفله الذي صدع رؤسنا ب “نيته !!!!!!!” محاربة الفساد هو رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي و الذي “قد” و ربما و أقول قد و ربما تنطبق عليه صفة “حرامي سابق” أو “حرامي تائب” و ألله عز و جل قَبل التوبه فمن نحن حتى لا نقبلها ؟؟؟؟؟؟

و لكن و هو “المسلم!!!!!!” ” المؤمن!!!!!!!” “المتدين!!!!!!” يعلم عِلمَ اليقين إن شرط قبول التوبه هو الأعتراف بالذنب أولاً ، لذا و حتى يقبل العلي القدير جل جلاله توبته و من بعده نحن العراقيون عليه أولاً أن يصارحنا بفساده يوم كان وزير الأتصالات في حكومة علاوي ممثلاً لمعلمه و ولي نعمته الحرامي السافل القذر إبراهيم القمقمي المعروف ب (( الجعفري )) وزير الخارجيه الحالي الذي أتى به رئيساً لمجلس الوزراء نكايةً بالحرامي السافل القائد العار السابق نوري المالكي ليس إلا.

نحن العراقيون نعلم عِلمَ اليقين إن كل ما سرقه و أرتشاه و “كمشنه” حينها كان يذهب مباشرةً لسيده و ولي نعمته القمقمي و له – العبادي – ما يرميه له القمقمي من فُتات يتبخشش بها عليه و لكن عليه أن يُسمعنا أعترافه بالصوره و الصوت و بعظمة لسانه لنقبل توبته و “نصدق” إنه جاد في محاربة الفساد الفاجر لهذه العصابه و إلا أصبحت جميع تصريحاته لغو فارغ لا يُغني و لا يسمن من جوع و ليس سوى دعايه أنتخابيه للأنتخابات القادمه عسى و لعل يجدد بها ولايه ثانيه.

إن أعترافه العلني بما يعرفه جمييييييييع العراقيين سيحرره من أهم ورقة ضغط يضغط بها باقي أعضاء العصابه عليه و يهددونه بها و سيسقطها من أيديهم.

عامر الجبوري.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close