السيد محافظ كركوك يزور شيخ عشيرة الجبارية والداودية

زار السيد محافظ كركوك , راكان سعيد الجبوري منزل الشيخ نجم الدين علي محمود الجباري رئيس عشيرة السادة الجبارية في كركوك اليوم الأربعاء الموافق 27/12/2017 .

والتقى سيادته خلال الزيارة بعدد من وجهاء العشيرة .. مؤكدا على أهمية التواصل والتنسيق والحوار بين وجهاء وعشائر كركوك بما يحقق الأمن والأستقرار ويسند الأجهزه الأمنية والخدمية في مهامها بما يلبي طموحات مواطني كركوك .

واشاد محافظ كركوك بخطاب علماء ورجال الدين وشيوخ العشائر في كركوك عبر دعمهم للادارة والدوائر الخدمية والحفاظ على جوهر وروح التعايش الأصيل بين مكونات كركوك .

كما وزار السيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الشيخ جمال اغا الداودي رئيس عشيرة الداودية في محافظة كركوك .

واكد سيادته حرص ادارة كركوك في الحفاظ على أمن مواطني المحافظة وتلبية طلباتهم وتأمين الخدمات لهم .. مؤكدا ان ابواب ادارة كركوك مفتوحه لجميع مواطنيها .. قائلا اننا نستمد الدعم والأسناد في عملنا من قبل اعمدة القوم والوجهاء والتنوع الثري الذي تتحلى به كركوك بجميع مكوناتها العريقه .

واكد حرص ادارة كركوك على التواصل الدائم مع الأصلاء والوجهاء والرموز المجتمعية بما يحفظ أمن وسلامة كركوك .