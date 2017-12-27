العبادي يعلن دفع رواتب موظفي وزارة بكوردستان والتدقيق بوزارتين

اعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي بدء حكومته بدفع رواتب موظفي الموارد المائية التابعة لحكومة اقليم كوردستان.

وقال العبادي في مؤتمره الاسبوعي، ‏بدأنا بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الاقليم، ولدينا تدقيق برواتب التربية والصحة في الاقليم”.

واضاف انه تم تكليف وزارة المالية بالذهاب الى الاقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين.

وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قد تعهد مراراً خلال المدة القليلة الماضية، بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان. إلا ان مسؤولي الاقليم يرون انه غير جدي.

يذكر أن الأزمة التي وقعت بين بغداد وأربيل منذ عدة سنوات بسبب تصدير الإقليم للنفط بشكل مباشر، أدت إلى قطع الحكومة لرواتب موظفي الإقليم، وتزامنت الأزمة مع سيطرة تنظيم “داعش” على أراض شاسعة في العراق.

ولا يعتبر مشروع التسليم المباشر لرواتب الإقليم بجديد، فقد اقترح العبادي ذلك على كوردستان العام الماضي، مقابل تسليم الإقليم إيرادات النفط إلى بغداد، الأمر الذي رفضته سلطات الإقليم حينها، لكن هذا الشرط بات منتهي الصلاحية، بعد أن أصبحت حقول كركوك النفطية تحت سيطرة الحكومة المركزية.