العراق يرد بشدة تقرير سعودي بنشاط داعش بكركوك

نفت خلية الاعلام الحربي معلومات نشرتها صحيفة الشرق الاوسط السعودية، عن نشاط لخلايا تابعة لتنظيم داعش بكركوك.

وذكر بيان للخلية ان صحيفة الشرق الاوسط نشرت بتاريخ 2017/12/26 تقريرا خبريا ملتبسا يخلط بين الخبر والتحليل غير الموثق بشأن أحداث أمنية في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لها وزعمت في تقريرها-الصحيفة- الملفق أن خلايا داعش النائمة تنشط في كركوك وتقف خلف اغتيال ضابط في الشرطة وقيادي في الحشد العشائري”.

واضاف انه “في محاولة مفضوحة لتسويق رسالة مضطربة التفاصيل عمدت الصحيفة الى نشر صورة مقتبسة من باكستان مع التقرير مما يؤشر عدم مهنيتها في هذا الجانب وخواء معلوماتها في الساحة العراقية. ولم يكتف التقرير بذلك بل نسب بيانا الى داعش اشار فيه الى جزئيات امنية غير متحققة في كركوك او محيطها ولم يثبته رصدنا الاعلامي المتواصل ولم تسعفه المعلومات الاستخبارية المعتمدة من مصادرها العسكرية الرسمية في المحافظة”.

وتابع بيان الخلية “نحذر الصحيفة وبعض وسائل الاعلام التي انساقت خلفها من اختلاق السيناريوهات التي تمس أمننا الوطني ونحتفظ بكامل الحق بمقاضاة اي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام ونعرب في الوقت نفسه عن ثقتنا بالخطاب الاعلامي العراقي والعربي والعالمي المسؤول الذي وقف مع الشعب العراقي في حربه ضد عصابات داعش الارهابية”.