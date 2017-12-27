المقاتلات التركية تقصف مناطق في قضاء العمادية

قصفت مقاتلات الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، قرى بمنطقة برواري بالا التابعة لقضاء العمادية (آميدي)، بذريعة استهداف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وقال زنار توفي، وهو أحد سكان ناحية كاني ماس، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، قصفت المقاتلات التركية منطقة گلي بازيي إضافة إلى استهدافها مناطق أخرى”.

وأضاف: “لم يعلم حجم الخسائر التي تسبب بوقوعها القصف حتى الآن”.

يشار إلى أن المقاتلات التركية تشن بين الحين والآخر قصفاً جوياً على مناطق في العمادية وعقرة (آكري) وزاخو بمحافظة دهوك فضلاً عن مناطق أخرى في أربيل والسليمانية، تسبب خلال العام الجاري بفقدان 4 أشخاص حياتهم وإصابة 7 آخرين، إلى جانب الأضرار المادية التي يسفر عنها القصف.