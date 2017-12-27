بايدمير: ماجرى في إقليم كوردستان أفرحت 4 عواصم

أكد النائب الكوردي في البرلمان التركي والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي HDP عثمان بايدمير، أن المشاكل والاضطرابات الأخيرة التي نشبت في إقليم كوردستان «أسعدت أعداء الكورد»، لافتاً الى أنه لا يمكن لأي كوردي أو كوردستاني أن يشعر بالسعادة جراء تلك الأحداث.

بايدمير، اعتبر في تصريحات أدلى بها لـموقع (باسنيوز)، على هامش مشاركته في ندوة بعنوان «الكورد يناقشون المرحلة» في مدينة آمد (ديار بكر) بكوردستان الشمالية (كوردستان تركيا)، أن الأزمات والمشاكل التي تعرضت لها «دكتاتوريات» المنطقة في القرن الـ 21، خلقت فرصة ذهبية للكورد، كي يكون هذا القرن قرن حرية الشعب الكوردي.

مستدركاً «إلاّ أن الأحزاب الكوردية لم تتمكن من استغلال هذه الفرصة والاستفادة منها كما يجب، بل على العكس، طرأت ظروف ومستجدات عرّضت مستقبل جميع أجزاء كوردستان للخطر».

أضاف بادمير «في ظرف كهذا ولتجاوز الأزمة الحالية يجب أن تضحي جميع الأحزاب بمصالحها في سبيل مصالح الكورد وكوردستان، وأن تتعاون معاً لتحقيقها»، وأكد أنه «لا يمكن فصل مشاكل وظروف أجزاء كوردستان الأربعة عن بعضها ، بل إن تسوية أوضاع جميع هذه الأجزاء مرتبطة ببعضها البعض».

وتطرق القيادي الكوردي للأحداث الأخيرة في إقليم كوردستان، متسائلاً : «من الذي فرح للمشاكل الأخيرة في جنوب كوردستان؟ بلا شك طهران وبغداد ودمشق وأنقرة كانوا سعداء، بينما أنا كنت أتعذب وأحترق».

وقال: «لا يمكن لمن يعرّف عن نفسه ككوردي وكوردستاني أن يسعد لهذه المشاكل.. علينا ألاّ نثلج قلوب الأعداء بخلافاتنا الداخلية، لذا علينا أن نسعى يدأ بيد في أسرع وقت لحل المشاكل الموجودة في إقليم كوردستان عبر الحوار».

وحول موقف حزبه من الأحداث الأخير والأزمة السياسية في إقليم كوردستان، أوضح بايدمير بالقول: «نحن في حزب الشعوب الديمقراطي لا نقدم أنفسنا كطرف أو جزء من أية مشكلة داخلية تظهر في أي جزء من كوردستان، إلاّ أننا دائماً مستعدون لفعل ما يقع على عاتقنا للمساهمة في الحل».

وتابع «نحن كشعب كوردستان الشمالية نشعر بالحزن حيال المشاكل القائمة في جنوب كوردستان، وندعو باستمرار إلى حل هذه المشاكل عبر الحوار والنقاش، لأننا نعتبر سوء الأوضاع في أي جزء من كوردستان مؤثراً في جميع الأجزاء، لذا علينا أن نكون واعين ونداوي جراحنا بأنفسنا».

وكان النائب الكوردي في البرلمان التركي والمتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي HDP عثمان بايدمير قد ردّ مؤخراً على سؤال وجّه له من رئاسة البرلمان، عن موقع كوردستان، بأن كوردستان في «القلب»، وبعدها تم فرض عقوبة ‹انضباط› بحقه.