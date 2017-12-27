“بعقوبة الجديدة”.. اول حي سكني في ديالى يودع بشكل كلي الحواجز الكونكريتية

اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، ان حي “بعقوبة الجديدة” هو اول حي سكني يودع بشكل كلي الحواجز الكونكريتية في المحافظة، فيما اشار الى ان عام 2018 سيشهد فتح ما تبقى من الطرق المغلقة ورفع المزيد من الحواجز.

وقال الدايني في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حي بعقوبة الجديدة كبرى احياء شرق بعقوبة ودع اليوم الحواجز الكونكريتية بشكل شامل بعد فتح كل الطرق المغلقة دون استثناء وبذلك يصبح اول حي سكني في بعقوبة بدون حواجز او قطوعات”.