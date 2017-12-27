“بعقوبة الجديدة”.. اول حي سكني في ديالى يودع بشكل كلي الحواجز الكونكريتية

اكد رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الثلاثاء، ان حي “بعقوبة الجديدة” هو اول حي سكني يودع بشكل كلي الحواجز الكونكريتية في المحافظة، فيما اشار الى ان عام 2018 سيشهد فتح ما تبقى من الطرق المغلقة ورفع المزيد من الحواجز.
وقال الدايني في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حي بعقوبة الجديدة كبرى احياء شرق بعقوبة ودع اليوم الحواجز الكونكريتية بشكل شامل بعد فتح كل الطرق المغلقة دون استثناء وبذلك يصبح اول حي سكني في بعقوبة بدون حواجز او قطوعات”.
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واضاف الدايني، ان “اعادة فتح الطرق ورفع الحواجز الكونكريتية جاء بسبب الاستقرار الامني”، مشيرا الى ان “2018 سيشهد فتح ما تبقى من الطرق المغلقة ورفع المزيد من الحواجز الكونكريتية في عموم مدن ديالى ومنها بعقوبة”.
وكان مجلس ديالى كشف قبل اسابيع عن خطة لرفع 50% من الحواجز الكونكريتية في بعقوبة بالتنسيق مع القوى الامنية.