بغداد ترسل شاحنات دواء لمرض تسبب بوفيات بكوردستان

كشفت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء عن إرسال حصة اقليم كوردستان لعلاج مرض الثلاسيما.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء عن وفاة 15 شخصا مصابا بمرض “الثلاسيميا” لعدم توفر العلاج في الإقليم.

وقالت رئيسة جمعية “الثلاسيميا” سروة جباري في مؤتمر صحفي ان علاج الثلاسيما قد انقطع منذ ثلاثة اشهر في إقليم كوردستان، “وقد طلبنا من الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال الدواء لنا الا انها لم تستجب”.

إلا ان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر قال ان الوزارة ارسلت الخميس الماضي شاحنات من علاج مرض الثلاسيميا الى محافظات الاقليم بالرغم من ان حصتها الدوائية البالغة ١٧٪؜ كانت قد أرسلت مسبقا.

وأضاف ان أزمة العلاج كانت تطال جميع المدن العراقية لعدم توفره لدى الوزارة اصلا.

واكد ان هناك تعاونا وتنسيقا بين المؤسسات الصحية في بغداد والإقليم.

وكان وزير صحة الاقليم اعلن مسبقا نفاد علاج مرض الثلاسيما، وتمكن وزارته بعد حين توفير جزء من الاحتياج العام.