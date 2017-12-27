بينهم شرطي.. ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار بالمخدرات في ذي قار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في محافظة ذي قار، بينهم منتسب بالشرطة المحلية.

وقالت الوزارة في بيان ان مكتب مكافحة مخدرات الشطرة تمكن من إلقاء القبض على منتسب بالشرطة ومعه شقيقه، بعد قيامها بترويج الأقراص المخدرة في قضاء الشطرة، حيث ضبط بحوزتهما 1070 قرصاً مخدراً.

واضافت ان مكتب مكافحة مخدرات سوق الشيوخ تمكن من إلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته 16 قرصاً مخدراً.

وبينت ان مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بالجبايش وبالتعاون مع قسم الشرطة في القضاء تمكن من ضبط سيارة صالون نوع (كريستا) ضبط بداخلها كمية من مادة الكريستال المخدرة بعد قيام سائقها بتركها والفرار في جنح الظلام خلال عملية مطاردته.