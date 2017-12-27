بين “التحرير” و”الاستقلال” العراق يتصدر احداث العالم بـ2017

شهد عام 2017 العديد من الأحداث المهمة في دول العالم. قد يبرز فيها تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وحدوث أزمة بين أربع دول عربية وقطر، إلا ان في العراق تصدر هزيمة تنظيم داعش واستفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.

وفي ما يلي أبرز أحداث العام:

ترامب رئيسا للولايات المتحدة

أقيم حفل تنصيب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة دونالد ترامب في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يتسلم مهامه رسميا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المغرب يعود إلى الاتحاد الإفريقي

أعاد الاتحاد الأفريقي رسميا في الـ 31 كانون الثاني/ يناير عضوية المغرب إلى المنظمة القارية بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحاب الرباط بسبب خلاف على وضع الصحراء الغربية.

قصف قاعدة الشعيرات

فجر السابع من نيسان/ أبريل أطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخا من نوع توماهوك باتجاه قاعدة عسكرية تقع في منطقة الشعيرات بمحافظة حمص السورية، ردا على الهجوم الكيميائي الذي وقع في خان شيخون السورية بداية الشهر ذاته واتهمت دمشق بتنفيذه.

انتخاب ماكرون

فاز مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون، 39 عاما، في السابع من أيار/ مايو بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، متفوقا على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، ليصبح أصغر رئيس في تاريخ البلاد.

ترامب يزور السعودية

وصل الرئيس دونالد ترامب في الـ 20 من أيار/ مايو إلى السعودية أول محطة في زيارته الخارجية الأولى التي استمرت ثمانية أيام وشلمت ست محطات بينها إسرائيل والفاتيكان.

أربع دول عربية تقاطع قطر

قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر في حزيران/ يونيو، متهمة إياها بتمويل الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

لقاء ترامب وبوتين

عقد الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في السابع تموز/ يوليو أول لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة الـ 20 في مدينة هامبورغ الألمانية.

تحرير الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الـ 10 تموز/ يوليو النصر على تنظيم داعش في الموصل، وانتهاء “دولة الخرافة والإرهاب الداعشي”.

تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز صباح الـ 21 حزيران/ يونيو أمرا ملكيا عين فيه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من الأمير محمد بن نايف.

حادث دهس ببرشلونة

في الـ 17 آب/ أغسطس، دهس شاب مغربي بشاحنة صغيرة حشدا في رامبلا، أكثر جادة يرتادها السائحون في برشلونة، في هجوم أوقع 14 قتيلا و120 جريحا.

إعصار هارفي

ضرب الإعصار هارفي ساحل ولاية تكساس ليلة الـ 25 آب /أغسطس بسرعة رياح وصلت إلى 209 كيلومترات، متسببا في فيضانات كارثية ومقتل العشرات.

استعادة قضاء راوة

استعادت القوات العراقية المشتركة في الـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر قضاء راوة بالكامل من قبضة داعش، بعد ساعات من بدء عملية اقتحام المنطقة. وبتلك الهزيمة، انتهت سيطرة داعش على مدن العراق التي استولى عليها منتصف عام 2014.

التجربة النووية الأقوى لكوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية في الثالث من أيلول/ سبتمبر أن الجارة الشمالية أجرت تجربة نووية جديدة هي الخامسة من نوعها و”الأقوى” حتى الآن.

إعصار إرما

ضرب ولاية فلوريدا في الـ 10 من أيلول/ سبتمبر مخلفا عشرات القتلى وأمطارا غزيرة وفيضانات.

استفتاء كوردستان

نظمت حكومة إقليم كوردستان في الـ 25 أيلول/ سبتمبر استفتاء لتقرير المصير، وصوتت فيه الغالبية لصالح الاستقلال عن بغداد.

استفتاء كاتالونيا

تمكن إقليم كتالونيا من تنظيم استفتاء الانفصال عن إسبانيا يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في خطوة عدتها صحيفة البايس “أكبر تحد” للدولة الإسبانية منذ وفاة الجنرال فرانكو عام 1975. وصوت 90%من الناخبين، حسب سلطات الإقليم، بـ”نعم” في الاستفتاء الذي ترفضه مدريد.

قيادة المرأة السعودية للسيارة

أصدر الملك سلمان في الـ 26 أيلول/ سبتمبر قرارا يجيز منح تراخيص قيادة السيارات للرجال والنساء من دون تمييز. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في حزيران/يونيو من العام 2018.

إطلاق نار لاس فيغاس

أطلق رجل النار بشكل عشوائي على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ما أودى بـ59 شخصا.

تحرير الرقة

أعلنت “قوات سورية الديموقراطية” المدعومة من واشنطن في الـ 20 من تشرين الأول/ أكتوبر تحرير الرقة التي كانت المعقل الأبرز لداعش في سورية.

استقالة الحريري

قدم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر أثناء زيارته للسعودية، لكنه تراجع عن القراربعد ذلك.

هجوم مسجد الروضة

هاجم متشددون يوم الـ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر مسجد الروضة في مدينة العريش المصرية في اعتداء أسقط أكثر من 300 شخص.

مقتل علي عبد الله صالح

أعلن الحوثيون في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر مقتل حليفهم السابق علي عبد الله صالح بينما كان يغادر صنعاء.

ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

اعترف الرئيس الأميركي رسميا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومرر الكونغرس الأميركي قانونا عام 1995 يقول إنه “يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل”.