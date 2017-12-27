تدخل من وزير الداخلية الاتحادي يحول دون مواجهة بين القوات العراقية والپیشمرگه‌ جنوب السليمانية

كشف مصدر في قوات الپیشمرگه‌ ان تدخلاً من جانب وزير الداخلية الاتحادي قاسم الاعرجي ، حال دون وقوع مواجهة بين مليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية من جهة ، وقوات الپیشمرگه‌ من جهة اخرى ، في مناطق تقع جنوب السليمانية.

وكان مدير آسايش ناحية كوكز التابعة لقضاء كفري الرائد سمكو علي ، قال لـموقع (باسنيوز) ، ان قوات عراقية كانت تنوي التقدم نحو مواقع قوات الپیشمرگه‌ في منطقة شيخ باوة وطالبت قوات الپیشمرگه‌ باخلاء مواقعها.

مضيفاً ، ان قوات الپیشمرگه‌ رفضت الطلب العراقي وعززت مواقعها في المنطقة بقوات إضافية .

وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، أن مليشيات الحشد وقوات عراقية ارادت الاقتراب من نقاط سيطرة على الطريق الواقع بين قضائي جلولاء وكلار، جنوبي محافظة السليمانية ، بهدف السيطرة عليها وتهيأت للتقدم نحوها فيما قوات الشرطة والاسايش والپیشمرگه‌ استعدت للتصدي لها .

وبحسب المصدر فإن قوات من الداخلية ، قدمت من خانقين ووقفت بين الجانبين لمنع اندلاع أي مواجهات مسلحة ، فيما تم الاتصال بوزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي وابلاغه بالموقف بين الجانبين.

وتابع المصدر ، بالقول ان الاعرجي امر بتهدئة الموقف وبقاء تلك القوات من الداخلية بين الطرفين لمنع اي اشتباك قد تحصل بينهما ، لافتاً الى انهاء الازمة وبقاء كل القوات في مواقعها السابقة .