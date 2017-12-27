حرقة المعدة المتكررة لدى البالغين تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان

خلصت دراسة حديثة إلى أن تكرار حدوث حرقة المعدة لدى البالغين قد تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

وقال باحثون إن الارتجاع، الذي يسبب حرقة المعدة، مرتبط بسرطان الحلق واللوزتين والجهاز الهضمي العلوي لدى الأكبر سنا بين البالغين.

وأجرى فريق الباحثين دراسة شملت 13805 مرضى في عمر السادسة والستين أو أكبر من المصابين بسرطان الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي العلوي، و13805 من المرضى غير المصابين بالسرطان.

وخلص الأطباء إلى ضرورة تحليل الصلة بين الارتجاع المعدي وتطور السرطان.

وقام الأطباء بمقارنة نتائج المرضى المصابين بسرطان الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي العلوي مع نتائج المرضى غير المصابين بالسرطان للتعرف على ما إذا كانت هناك صلة بين الارتجاع المعدي والسرطان.

وأشارت النتائج إلى أن الارتجاع المعدي مرتبط بالإصابة بسرطان الحلق واللوزتين وجزء من الجيوب الأنفية.

وأوضح الباحثون من كلية الطب في جامعة تولين في نيو أورلينز أن الارتجاع المعددي مرتبط بالإصابة بسرطان الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي العلوي لدى البالغين الأكبر سنا.

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