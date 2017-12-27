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علماء يتوصلون إلى علاج لمرض هنتنگتون

نجح علماء للمرة الأولى في السيطرة على الپروتين المسبب لمرض هنتنگتون عن طريق حقن مادة علاجية معينة تدعى “أيونيكس إتش تي تي في العمود الفقري.

ويجلب هذا العلاج أملا للمرضى الذين يعانون من هذا المرض الوراثي المدمر.

وقد دفع النجاح في المرحلة المخبرية الأولى شركة “روش” إلى ترخيص المادة العلاجية المذكورة، بتكلفة 45 مليون دولار.

وقالت پروفيسورة ساره تبريزي كبير الباحثين في حقل علم الأعصاب الكلينيكي في جامعة لندن إن “قدرة الدواء على السيطرة على مسبب الداء بتخفض نسبة البروتين السام يعد إنجازا طبيا”.

وأضافت پروفيسورة تبريزي أن المهمة الآن هي الانتقال إلى تجارب أوسع نطاقا لمعرفة فيما إذا كان العلاج المذكور قادرا على إبطاء تقدم المرض.

ويهاجم مرض هنتنگتون قدرات التحكم العقلية والجسدية للأشخاص الذين تترواح أعمارهم ما بين 30 و 50 عاما ويبلغ ويبلغ ذروته بعد مرور 10-25 سنة.

ولا يوجد علاج فعال للمرض في الوقت الحاضر ، وتساهم العلاجات المتوفرة بتخفيف الأعراض.

وقالت مختبرات أيونيز إن شركة روش ستكون الآن مسؤولة عن تطوير علاج أيونيز إچ تي تي.

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