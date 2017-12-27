قطرات شهد
بقلم : شاكر فريد حسن
منذ عرفتك
وتورطت معك
واستوطنت فؤادك
أدمنت حبك
وبت بجمرة ولهيب
الشوق
أتنفسك
وفي سكون الليل
أسمع نغمات
همساتك
وألحان
تأوهاتك
سلي الفجر
والندى
كم يحمل قلبي
من العشق والهوى
فأنا لا أخشى
حباً
يملأ الروح
بالشذا
خذيني اليك
حبيبتي
عانقيني
واسكريني
من شفتيك
وقبلاتك
الحرى
فروحي تشتاق
لمحياك
ومبسمك
وانت ترحلين معي
في بحار الهوى
فآه لو تشعرين
بترانيم الحب
وأنا ارتعش كالبركان
فوق طلاسم
نهديك
فأنت تلك الأنثى
الحوراء
والمرأة الهيفاء
بثغرها
وعينيها
وشفتيها
وخديها
ونهديها
التي حفرت اسمها
على صفحات الشعر
والنثر
وأحببتها بكل اللغات
لكنني عشقتها بلغة
واحدة
لا يفهمها إلا
هي وأنا
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