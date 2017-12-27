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كوردستان تخفض الرسوم والضرائب على السياحة

أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، عن موافقة حكومة الاقليم على تخفيف رسوم السياحة على الأماكن والمرافق السياحية.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستي في تصريح صحفي ان “الهيئة قدمت مشروعاً الى حكومة الاقليم، يتضمن تخفيف الرسوم والضرائب على الأماكن السياحية من فنادق ومطاعم، لمساعدتها في استقطاب السياح”، مبينا ان “الحكومة وافقت على المشروع”.

واضاف ان “هيئة السياحة تعتزم القيام بمجموعة من الفعاليات خلال فصل الشتاء، منها المعرض الدولي، ومهرجانات الثلج، وسباق السيارات على الثلج، ومهرجان الماء في رانية، وغيرها الكثير من الفعاليات”.

يشار الى ان اقليم كوردستان شهد منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيلول الماضي توافد أكثر من مليوني سائح، لكن الازمة السياسية بين بغداد وكوردستان وقيام الحكومة لاتحادية بغلق الطرق الى الاقليم، ادى لتناقص أعداد السائحين.

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