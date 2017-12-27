مجلس وزراء العراق يعطي الضوء الاخضر لعشر موافقات

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة حيدر العبادي، وناقش جملة ملفات.

ووافق المجلس على تمويل وتأهيل مستشفى ابن القف لاصابات الحبل الشوكي ليكون مركزا تأهيليا متقدما لجميع الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، ووافق ايضا على تمويل مشاريع تأهيل المستشفيات سعة ٤٠٠ سرير.

وتمت الموافقة على انشاء مصنع انتاج البطاقات والجوازات الالكتروني الملحق بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة.

ووافق المجلس على اعتماد قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2016 الخاص بدمج الوزارات والمضي بالاجراءات التشريعية.

وتمت الموافقة على تقرير جمهورية العراق الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان.

كما وافق المجلس على تكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الاجراءات التنفيذية اللازمة وبحسب وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية.

ووافق المجلس على المضي في استثمار جزيرة الاعراس السياحية والبحيرة المجاورة وتخويل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار البتّ في الموضوع على ضوء صيغة تحدد مسار حسم ملكية الارض دون تأخير اجراءات استثمار الموقعين المذكورين.

ووافق مجلس الوزراء على التعديل الثالث لنظام دور رعاية المسنين رقم ٤ لسنة ١٩٨٥ الذي دققه مجلس الدولة.

وقرر المجلس ان تقوم الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإعداد خطة لنقل الصلاحيات للمحافظات المحررة خلال عام ٢٠١٨ بعد تحقق استكمال متطلبات استقرار نينوى وصلاح الدين والانبار، وانتظام الاجتماعات الدورية لمجالس المحافظات لفترة اربعة اشهر بعد إقرار موازنة ٢٠١٨.

وجرت الموافقة على تسجيل مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل وفقا لاحكام الدليل الاسترشادي لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب والمكتب الاستشاري لنُظم المعلومات والحسابات والاتصالات في جامعة بغداد ( الجهة الساندة ) بإبرام عقد الشراكة مع المستثمر ( القطاع الخاص ) باتباع اسلوب الدعوة المباشرة من اجل البدء في المشروع آنفا.