محاربة الفساد…… أوقفوا راتب غازي الياور التقاعدي و بالقانون

في حقبه بائسه تعسه من هذا الزمن الأغبر السيء الرديء هان فيها العراق و أُهين تمكن فيها حكام مملكة القهر و العُهُر آل سعود الأذلاء و بسلسله من المؤامرات و “الرشاوي” لحفنه قذره من أعضاء عصابة الحراميه السفله الأراذل الأنذال من إيصال “صبيهم” صاحب دكان بيع الهواتف النقاله (( غازي الياور )) لمنصب رئيس جمهورية العراق.

قام بياع الموبايلات هذا و بصفته الجديده – رئيس جمهورية العراق – بزياره “رسميه” لجمهورية پولونيا عقد خلالها واحده من أفسد صفقات شراء الأسلحه “الخرده”.

نطلب من هيئة النزاهه و من لجنة النزاهه البرلمانيه فتح تحقيق قانوني شفاف بهذه الصفقه التي جيف فسادها يُزكم الأنوف و أستدعاء “رئيس” جمهورية العراق الأسبق للتحقيق معه حولها و تعليق صرف راتبه التقاعدي لحين الحكم النهائي في القضيه.

عامر الجبوري