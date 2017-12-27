مسؤول كوردي: نعتوا بارزاني بالعنيد لكنهم صمتوا تجاه العبادي

اكد مسؤول رفيع في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بحكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان البعض استخدم مصطلح المعاند لموقف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ولكنهم صامتون ازاء مواقف رئيس الحكومة العراقية حيد العبادي.

وكتب مدير العلاقات في الوزارة مريوان النقشبندي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، ان بارزاني لم يصغ لماكغورك وسفراء امريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا في العراق بشأن استفتاء 25 ايلول الماضي، لذلك حصلت هجمة اقليمية ودولية ضد اقليم كوردستان.

واضاف انه على الرغم من نجاح الاستفتاء وبعدها تعليق نتائجه واستقالة بارزاني، الا ان رئيس الحكومة العراقية لا يصغي الى طلبات رؤساء والقادة الاوائل في تلك الدول وحتى رئيس الجمهورية العراقية من اجل اجراء حوار للاتفاق بين اربيل وبغداد، مستدركا ان الذين استخدموا مطلع العنيد لموقف بارزاني هم صامتون اليوم عن موقف العبادي.