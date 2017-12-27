معصوم يرد على تصريح لمستشاره بشأن اقليم كوردستان

اعلن مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، ان التصريحات الصحفية التي ادلى بها مستشار الرئيس عبد اللطيف رشيد بشأن حكومة اقليم كوردستان تمثل رأية الشخصي ولا علاقة لها بالموقف الرسمي للرئاسة.

وجاء في بيان للمكتب ان تصريحات رشيد لصحيفة الصباح الجديد تمثل رأيا شخصيا، موضحا ان تلك التصريحات لاعلاقة لها بالموقف الرسني لرئاسة الجمهورية.

واكد البيان ان جميع اراء ومواقف رئاسة الجمهورية تنشر على الموقع الالكتروني لرئيس الجمهورية حيث تنشر فيه تصريحات رئيس الجمهورية لوسائل الاعلام.

وكان مستشار رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد قد قال في تصريحات لصحيفة الصباح الجديد ان حكومة اقليم كوردستان لا تمثل شعب الاقليم وان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني هو من يدير امور الاقليم.