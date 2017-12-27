مكتب معصوم ينفي تصريحات احد مستشاريه بخصوص اقليم كوردستان

اعلن مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الثلاثاء، تبرءها من تصريحات صحفية لاحد مستشاري الرئيس ، بخصوص اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمكتب ، ان التصريحات الصحفية التي ادلى بها مستشار الرئيس عبد اللطيف رشيد بشأن حكومة اقليم كوردستان تمثل رأيه الشخصي ولا علاقة لها بالموقف الرسمي للرئاسة.

واوضح المكتب ، ان تصريحات رشيد لصحيفة الصباح الجديد تمثل رأيا شخصيا، ولاعلاقة لتلك التصريحات بالموقف الرسمي لرئاسة الجمهورية.

واكد البيان ان جميع اراء ومواقف رئاسة الجمهورية تنشر على الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية .

وكان مستشار رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد ، قال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “الصباح الجديد” العراقية ان حكومة اقليم كوردستان لا تمثل شعب الاقليم وان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني هو من يدير شؤون الاقليم.