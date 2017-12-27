مناوشات بين وزير الخارجية البحريني وبهرام قاسمي: أنتم شيء طارئ.. وأنتم أحقر من أن تتكلموا !

انتقد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفا إياها بـ “الشيء المؤقت”، وذلك وفق ما ذكرت محطة “روسيا اليوم”، في أنباء أوردها موقعها الالكتروني.

وقال الوزير البحريني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر: “أكرر، ولن أضيع الفرصة، إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيء مؤقت”.

وأضاف الوزير في تغريدة ثانية: “الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه.. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين”.

وتابع: “إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد”.

وأشارت المحطة الروسية الى أن وزير الخارجية البحريني، سبق وأن انتقد مساء الاثنين إيران في تغريدة، قال فيها: “إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فشيء مؤقت”.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على تصريحات الوزير البحريني، قائلا : “أنتم أحقر وأصغر من أن تتكلموا بشأن إيران الشامخة، ذات التاريخ والحضارة العريقة والماجدة”، وفق ما ذكرت المحطة.