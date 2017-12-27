نائب في برلمان كردستان يصدر بياناً بعد إطلاق سراحه

أصدر النائب في برلمان إقليم كردستان رابون معروف، الثلاثاء، بياناً بعد إطلاق السلطات الأمنية في السليمانية سراحه عقب اعتقاله على خلفية مشاركته في التظاهرات في كردستان.

وقال معروف في البيان الذي تلقت صوت العراق نسخة منه، إن “استراتيجية مشروعنا السياسي يهدف الابتعاد عن العنف والحفاظ على أمن واستقرار كردستان”، لافتا إلى أن “العنف والكراهية ستدمر وطننا”.

وأضاف معروف قائلاً، “لدينا ثقة كبيرة بشعبنا”، مؤكدا بالقول “سأبقى مخلصا وصريحا لقضية الشعب والوطن”.

ولفت معروف إلى “إمكانية إجراء التغييرات في وطننا عبر الآليات المدنية لبناء مستقبل أفضل”.

وأطلقت السلطات الأمنية، مساء اليوم الثلاثاء، سراح النائب في البرلمان الكردستاني رابون معروف بعد إعتقاله لمدة اسبوع على خلفية مشاركته في التظاهرات التي شهدتها مدن إقليم كردستان”.