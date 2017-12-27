نور المالكي كحاتم الطائي عصرنا وعلى حساب المال العام !!

بمزيد من استهجان و سخرية لاذعة وتعليقات تهكمية و استهزاء ، تفاعل الشارع العراقي مع تصريح نوري المالكي ، والمتضمن المطالبة بدفع حصة الإقليم من الميزانية العامة السنوية و البالغة 17 بالمائة ، لأن بعضهم وجد في هذا التصريح ” صحوة ” مفاجئة ومثيرة لشبهات و ريبة ، قد تضمر نوايا مالكية، بنية عقد صفقات سياسية مع مسعود البارزاني وحزبه الانفصالي، سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع إجراؤه في العام المقبل ، و ذلك بهدف وثوبه لمرة ثالثة إلى كرسي رئاسة الحكومة العراقية ، ربما ليطلق طلقة الرحمة على جسد العراق المحتضر بسبب السياسات الكارثية الخاطئة والفاشلة لنوري المالكي ذاته ، و حيث و ضمن هذا السياق فقد تسربت أخبار من مكتب المالكي تلمح إلى فتح قنوات اتصال مع مسعود البارزاني وحزبه في اتجاه عقد صفقات و تحالفات سياسية جديدة في هذا المضمار.

هذا في الوقت التي جارت وتجري تظاهرات جماهيرية واسعة في عدة مدن ومحافظات الإقليم

احتجاجا على مظاهر الفساد المنتشرة و تفشي الفقر على نطاق واسع و سوء الخدمات ، و المطالبة برحيل الطاقم السياسي الفاسد والمتحكم بمصير الإقليم ، طبعا وبتواز مع احتجاجات بغداد الجماهيرية الواسعة الدائمة والمتواصلة ضد لصوص وفاسدي المنطقة الخضراء ومحاوله قلعهم من هناك ..

غير إن المثير للأعصاب بل و المستفز جدا في هذا الأمر هو :

ــ أن نوري المالكي لا زال غير مستوعب لفداحة وكارثية سياساته الإدارية الفاشلة و الأمنية غير المهنية و المنفلتة السابقة والتي كانت تتسم أصلا بمساومات و عقد صفقات سياسية مع ممثلي الإرهاب القاعدي سابقا ، و الداعشي لاحقا ، و التي ترتبت عنها كوارث وطنية شاملة و رهيبة ، سيما بسقوط محافظات بكاملها على يد عصابات المغول الداعشية ، ومن خلال ذلك حدوث مجازر جماعية و سقوط ضحايا كثيرين من أناس أبرياء ، إضافة إلى معاناة الملايين الآخرين من النازحين والمهجرين و دفع أقتصاد البلاد إلى حافة إفلاس شبه مطلق بسبب السرقات و عملية النهب الهائلة التي طالت المال العام .

وهو الأمر الذي لو حدث في أي بلد آخر ـــ ذات مؤسسات قانونية محترمة و قضاء مستقل ـــ لأستوجب المساءلة و المحاسبة في كل الأحوال ـــ و إذا لا شيء فعلى الأقل ـــ بسبب الفشل الإداري و الإهمال بالواجب ، أي لعدم القيام بواجب المسئولية الملقاة على عاتق المسئول الأول وغيره من مسئولين كبار أو صغار آخرين ، وحيث سبق لمشرعي قانون العقوبات الجزائية العراقية ـ السارية المفعول ـــ أن حددوا عبر صياغة و تشريع مواد وبنود خاصة بهذه المسألة ، حيث بموجبها و على أساسها تتوجب محاسبة و معاقبة المسئولين المقصّرين في واجباتهم الوظيفية والمسئولية الملقاة على عاتقهم من هذه الناحية .

مهدي قاسم